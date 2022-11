Depois que uma publicação do site O Antagonista informando que o Partido Liberal (PL) pediria a anulação das eleições de 2022 com base em auditorias contratadas pela sigla, o PL negou que os relatórios estejam prontos e disse que a versão publicada pelo veículo de imprensa é “obsoleta e não está assinada por ninguém”.

– [A auditoria] está em andamento. Ainda não foi divulgada qualquer versão final do relatório, temos estudos em andamento. A versão publicada pelo Antagonista é obsoleta e não está assinada por ninguém – disse o partido.

O documento divulgado pelo site traz a logo do PL e é assinado por Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal (IVL); seu vice Márcio Abreu; e pelo engenheiro Flávio de Oliveira — os dois últimos são formados pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). O relatório diz não ser “possível validar os resultados gerados” em todas as urnas eletrônicas anteriores ao modelo de 2020.

– Para encontrar evidências de que este grupo de urnas não teria funcionado corretamente, foi realizada uma análise inteligente dos dados contidos nos arquivos Log de Urna de todos os modelos de urna eletrônica, utilizados nas eleições de 2022 – diz um trecho do documento.

Na semana passada, o presidente da sigla, Valdemar da Costa Neto, não reconheceu a vitória de Lula nas eleições deste ano. O dirigente partidário disse que a legenda não se posicionaria sobre a lisura do pleito até a divulgação do relatório da fiscalização das Forças Armadas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o que ocorreu no último dia 9.

Com informações do Pleno.News