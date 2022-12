Em entrevista divulgada nesta quinta-feira (15) ao Brazil Journal, Arminio Fraga, ex-presidente do Banco Central, confessou estar com medo do caminho que a economia brasileira está seguindo, por causa do governo Lula (PT).

“Votei no Lula e não me arrependo, mas estou com medo”, disparou o economista que apoiou Lula no segundo turno das eleições deste ano.

Fraga ainda advertiu que o Brasil está trilhando um caminho econômico extremamente perigoso.

Diante do delicado cenário fiscal, Arminio disse que não há espaço para uma PEC da gastança cujo valor supere R$ 50 bilhões. Para ele, esse é o valor máximo a se obter dentro da responsabilidade fiscal.

O economista destaca que ficará mais aliviado se Fernando Haddad, futuro ministro da Fazenda, conseguir conduzir o Brasil no rumo da prosperidade sustentada e se apostarmos na economia verde, o que poderia reduzir os prêmios de risco.