Toda a rede de saúde de Santana do Paraíso está recebendo qualificação profissional. Os cursos serão ministrados pelo Instituto Senac, no auditório da Escola Municipal José Dias Bicalho Filho. O objetivo é promover a educação permanente dos servidores, possibilitando melhoria direta no atendimento e serviços prestados aos usuários.

O primeiro treinamento ocorreu no dia 25 de novembro com o tema “Liderança: criando equipes de alta performance”. Participaram os gestores, gerentes, diretores, coordenadores, enfermeiros e referências técnicas. A próxima capacitação será nos dias 7, 8 e 13 de dezembro, de 8h às 17h, com o tema: “Recepção de excelência no setor de Saúde”. Os três dias terão como público-alvo os recepcionistas das unidades e do setor de agendamento de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), auxiliar de Consultório Dentário (ASB) e técnico em Higiene Dental (THD).

Para 2023, ainda são previstos outros cursos de qualificação que serão divulgados posteriormente. “O objetivo desse ciclo de curso de capacitação é realmente otimizar o atendimento, melhorando a qualidade, a recepção, o acolhimento, o relacionamento interpessoal, a ética no trabalho, visando, principalmente, a melhoria no atendimento ao nosso usuário pra que ele seja acolhido de forma adequada”, ressaltou a secretária de Saúde, Maria Aparecida Acipreste.