A WR reuniu suas valentes do Consórcio e da Construtora para conversar sobre prevenção ao câncer de mama com o Grupo Se Toque. O evento reuniu mulheres que atuam nos escritórios, centrais de vendas e canteiros de obras da empresa.

Voluntárias no Se Toque, Rosângela Moreira e Elza Silva apresentaram casos de pacientes acolhidas pelo grupo, a maioria delas, a partir do diagnóstico precoce, o que possibilita tratar a tempo e aumentar as chances de cura. “É bonito ver a iniciativa da WR, ver que a empresa olha para a saúde dos seus funcionários, não apenas liberando-os para uma consulta ou exame de rotina, mas, sobretudo, permitindo que tenham acesso à informação”.

Quem assistiu, não só aprendeu como também se emocionou com histórias de vida de superação. “Achei perfeito. Eu fiquei muito emocionada. Foi muito bom pra gente se prevenir e pensar na gente em primeiro lugar. Não tem como você ajudar ninguém sem se cuidar primeiro”, conta a auxiliar administrativa Maria Aparecida Silva.

“É muito gratificante ver o cuidado que a empresa tem com a gente, orientando para o cuidado pessoal com a saúde”, completa Nayara Anastácio, gerente comercial do WR Consórcio.

SE TOQUE

Fundado em 2012, o Grupo Se Toque é uma entidade sem fins lucrativos, que atua na prevenção do câncer, orientando e estimulando a detecção precoce da doença. Com a criação da Casa de Apoio do grupo, próximo à Unidade de Oncologia do Hospital Márcio Cunha, no bairro Ferroviários, fortaleceu sua ajuda a pacientes carentes e familiares vindos de 35 municípios do colar metropolitano do Vale do Aço. Lá, são ofertados alimentação, hospedagem, atividades terapêuticas e de bem-estar, além de suporte psicológico, àqueles que vêm à Ipatinga para realizar o tratamento.