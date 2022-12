Intensificar a fiscalização com a integração entre órgãos públicos federais, estaduais e municipais para prevenir acidentes de trânsito e conscientizar os condutores. Esses são objetivos da Operação Rodovida, da Polícia Rodoviária Federal, lançada ontem (15) em cerimônia no complexo sede do órgão, em Brasília. O objetivo é ampliar a fiscalização e aumentar a presença e a disponibilidade dos policiais nas estradas e rodovias, em locais e horários com maior concentração de registros de acidentes.

A Operação, que ocorre anualmente, tem seu início sempre antes do Natal e permanece até o fim do feriado de Carnaval, momento marcado pelo aumento do fluxo de veículos pelas rodovias federais. Durante este período, são realizadas atividades de educação e fiscalização de trânsito, voltadas para as condutas de risco dos condutores e passageiros, como: ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante, não utilização do cinto de segurança, transporte inadequado de crianças, falta de uso do capacete, excesso de velocidade e utilização do telefone celular durante a condução de veículos.

O evento desta quinta-feira foi marcado por uma série de entregas. Foi lançado o Painel de Monitoramento de Pontos críticos, com o intuito de garantir a melhoria do diagnóstico e acompanhamento da acidentalidade nos trechos que concentram o maior número de acidentes graves. O painel apresenta a indicação de ações a serem realizadas para reduzir acidentes. A solenidade contou também com a divulgação do Plano Estratégico da Área de Operações 2022-2028, que apresenta propostas de capacitação, planejamento, investimentos e expansão das áreas de segurança viária. O plano vai funcionar como uma fonte de consulta para os gestores das Polícias de cada unidade da federação.

Além disso, a PRF lançou o Sistema de Boletim de Acidentes de Trânsito, ferramenta que vai auxiliar no registro de acidentes. Os órgãos que aderirem ao novo sistema terão acesso às bases de dados através de painéis analíticos sem contrapartidas financeiras. Os Atlas das Rodovias Federais e de Combate ao Crime também foram lançados na tarde desta quinta-feira.

Ainda no evento, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, acompanhado do diretor geral da PRF, o inspetor Silvinei Vasques, e do Diretor de Operações da PRF, o inspetor Djairlon Henrique Moura, assinou o documento para aquisição de 120 novos etilômetros, equipamento conhecido como bafômetro, usado para medir concentração de álcool etílico na corrente sanguínea do condutor, o que vai ampliar a capacidade de fiscalização e fortalecer o combate à prática de condução sob o efeito de álcool, salvando vidas.

Foram assinados, ainda, pactos com a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), para a entrega do Boletim de Acidentes de Trânsito para 1.500 municípios; com o instituto Carga Segura no combate ao roubo de carga nas estradas; e com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), uma parceria com a Força Nacional na expansão da frota aérea com a aquisição de dois aviões no valor de R$ 46 milhões, de acordo com a PRF.

“[As entregas] representam mais de R$ 100 milhões de investimentos para os próximos meses, estando à disposição da sociedade brasileira”, afirmou o diretor geral da PRF, Silvinei Vasques.

“A gente vem aqui lançar mais uma etapa da Operação Rodovida, todo esse belíssimo trabalho que a Policia Rodoviária Federal, em parceria com as demais agências, com a Polícia Militar, com os Detrans, enfim, com todas as agências, as guardas municipais do nosso país, tem feito todos os anos e com resultados brilhantes. São resultados que mudam a realidade dos acidentes no Brasil, a gente tem salvado vidas a cada ano, esse é um trabalho que nós devemos à Polícia Rodoviária Federal”, destacou o ministro Anderson Torres.

A Operação Rodovida foi instituída pela Polícia Rodoviária Federal e intensificou a política de integração para ampliar os efeitos preventivos desenvolvidos pela PRF e parceiros. As ações visam a preservação de vidas com a noção de que nenhuma morte no trânsito é aceitável e todos compartilham a responsabilidade de evitá-la.