A mando do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Alexandre de Moraes, a Polícia Federal (PF), no início da noite desta segunda-feira (12), prendeu o cacique Tserere, da tribo Xavante, em frente ao Palácio da Alvorada. O cacique tem sido um crítico ferrenho do ministro Alexandre de Moraes.

Segundo o Jornal da Cidade Online, há mais de 10 mandados de prisão a serem cumpridos, pela PF. Especula-se que o jornalista Oswaldo Eustáquio e os humoristas Bismark Fugaza e Paulo Souza, do Canal Hipócritas, estejam entre as pessoas com mandado de prisão em aberto pela Polícia Federal. Eles se refugiaram no Palácio da Alvorada.

Circulam vídeos e informações nas redes sociais dando conta que o cacique Tserere foi espancado e levado desacordado em viatura da PF. Inclusive o filho do indígina preso, menor de idade, também teria sido agredido. A população revoltada foi até a sede da PF, identificando que o cacique não foi levado para lá e sim para outra instalação.

O cenário é de guerra em frente ao prédio da Polícia Federal em Brasília. A Jovem Pan TV informou que testemunhas viram vários homens encapuzados e vestidos de preto, com mochilas nas costas (semelhantes aos black-blocks e antifas) depredando e queimando carros e ônibus. Os suspeitos também explodiram botijões de gás pelas ruas da Capital Federal.