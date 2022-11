A Usipa realiza na manhã deste sábado (12) a última etapa do Torneio Rio Doce de Natação, edição 2022. As provas, que começarão a partir das 8h, serão disputadas no Parque Aquático Toshiaki Kurosa, com a participação de aproximadamente 60 atletas.

Durante a manhã de sábado serão disputadas provas de 50 a 1500 metros em várias modalidades de nado, como livre, costas, peito, borboleta e medley, com a participação de atletas das categorias Mirim até Júnior.

O torneio ser uma oportunidade dos atletas buscarem índices estaduais e melhorarem os seus resultados, como conta o coordenador de Natação da Usipa, Rômulo Ferreira. É um evento tradicional de nossa região onde os atletas têm a oportunidade de se preparar e adquirir experiência para as próximas competições. Além disso, eles têm o prazer de competir em casa próximo dos amigos e familiares. Por isso, esperamos que seja uma competição repleta de bons resultados e conquistas”, disse Rômulo.

A natação usipense faz parte do Projeto Ecomov Natação Ano V, patrocinado pela Consul, Sicoob Vale do Aço, Univale Transportes, Usiminas e Instituto Usiminas.

A entrada para acompanhar o evento é franca. E os interessados devem se dirigir à portaria da Usipa informando que acompanharão as provas.