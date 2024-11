A senadora Damares Alves apresentou requerimentos formais solicitando esclarecimentos sobre duas reuniões realizadas em novembro entre o presidente Lula, ministros do Supremo Tribunal Federal e autoridades da área jurídica. Os encontros, ocorridos nos dias 14 e 16 de novembro no Palácio da Alvorada, não constavam nas agendas oficiais.

Os questionamentos foram direcionados ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, buscando informações detalhadas sobre as reuniões que contaram com a presença dos ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

Entre os principais pontos levantados pela senadora estão a natureza dos encontros, seus objetivos, duração e temas discutidos. Damares questiona especialmente se houve debate sobre investigações em andamento envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, já que dias após as reuniões ele foi indiciado pela Polícia Federal junto com outras 36 pessoas.

A parlamentar argumenta que a presença simultânea de autoridades responsáveis por investigar e julgar casos na residência presidencial levanta preocupações sobre a natureza republicana dos encontros. O requerimento busca esclarecer se houve registro prévio das reuniões e qual foi a motivação para realizá-las fora das instalações oficiais dos órgãos envolvidos.

O pedido de informações também questiona a base legal para tais encontros e solicita detalhamento sobre quem solicitou as reuniões e seus horários exatos. A senadora ressalta a importância da transparência em encontros que reúnem altas autoridades dos poderes Executivo e Judiciário.