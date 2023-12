Sábado e domingo (16 e 17/12), às 21h, a Fundação Aperam Acesita promove a tradicional Cantata de Natal, em Timóteo. O Coral Infantojuvenil Aperam se apresentará das janelas do Casarão da Fundação Aperam, sob a regência da maestrina Josiane Drummond, acompanhamento dos músicos Marcony Carvalho, Calebe Bicalho, Ramon Soares e Gabriel Moura e Fernando Rian. O Papai Noel também irá participar da Cantata de Natal.

Esta será a 27ª edição da Cantata de Natal da Fundação Aperam. O tradicional evento natalino também contará com uma intervenção teatral com o grupo Dama Espaço Cultural, presépio vivo encenado pelo grupo Andanças. Para fechar a noite, haverá o esperado o show pirotécnico, respeitando os limites da Lei Municipal 3.862 de Timóteo. A Cantata também terá acessibilidade para pessoas surdas, por meio de um intérprete de Libras. O evento é gratuito e aberto a toda comunidade.

A coralista Maria Luiza Ferreira Silva está animada para a apresentação deste ano e convida toda a comunidade a prestigiar mais uma Cantata de Natal da Fundação Aperam Acesita. “O repertório do Coral deste ano está incrível. Tenho certeza que todos vão se emocionar e inspirar a vivenciarem um Natal em família muito especial. Esperamos todos vocês”, adianta Maria Luiza.

O Coral lnfantojuvenil Aperam contribui com o desenvolvimento educacional dos 45 coralistas, por meio das aulas de musicalização, técnicas vocais, leitura musical e apoio pedagógico. No dia 5 deste mês, o Coral participou da Cantata de Natal do Shopping Vale do Aço. Em 2023, apresentou recitais em homenagem às mães e aos pais, na Fundação Aperam, e participou da gravação dos 35 anos do Programa Arrumação, com Saulo Laranjeira, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte.

CASA DO PAPAI NOEL

O Bom Velhinho poderá ser visitado na Casa do Papai Noel, novamente, a partir da semana que vem, entre 19 a 23 de dezembro, de 19h às 23h. Os visitantes também poderão apreciar apresentações de canções natalinas com os músicos na Acordes, na Fundação Aperam, no dia 23/12.

Mais de 100 mil microlâmpadas e novos refletores de LED iluminam a fachada da Fundação, a locomotiva, a árvore de natal e o cenário, de forma mais sustentável, com menor consumo de energia. A decoração da área externa do prédio foi inaugurada no dia 1º de dezembro. O tradicional cenário natalino conta com espaços instagramáveis no jardim da Fundação Aperam, além de uma árvore de natal de inox de nove metros de altura, presépio, sinos, guirlandas e a Casa do Papai Noel. Os espaços serão reabertos no dia 19/12 e poderão ser visitados até o fim de dezembro.

Em 2023, a Cantata de Natal tem o patrocínio da Aperam South America por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, produção da Fundação Aperam Acesita e realização da Criativo Produções e Ministério da Cultura – Governo Federal – União e Reconstrução.