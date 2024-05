O Governo de Minas Gerais, por meio do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec-MG) e da Secretaria de Saúde (SES-MG), envia, na tarde desta quinta-feira (2), equipes de apoio ao Rio Grande do Sul. O objetivo é prestar auxílio necessário nas ações de busca e salvamento de vítimas das inundações provocadas pelas recentes chuvas que atingiram o estado. Nesta quarta-feira (1º), dois profissionais da Defesa Civil de Minas Gerais já se deslocaram ao Estado para iniciar os primeiros trabalhos.

A integração entre os órgãos especializados do governo de Minas é fundamental para o envio de reforço operacional ao Rio Grande do Sul. Os bombeiros militares são especializados em busca e salvamento em enchentes e inundações e devem permanecer por pelo menos uma semana nesta missão.

REFORÇOS

Ao todo, 28 militares do CBMMG serão transportados tanto por viaturas terrestres quanto por aeronaves. O avião Cesna Caravan, da SES-MG, tem previsão de decolagem do aeroporto da Pampulha às 15h30 desta quinta, levando parte da equipe, e conta com estrutura para o transporte de eventuais vítimas. A previsão de chegada ao Rio Grande do Sul é no final da tarde de hoje.

Uma segunda aeronave, um helicóptero do modelo Eurocopter AS350 Ecureuil, conhecido como Esquilo, decola nesta sexta-feira (3) pela manhã, da cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro, levando bombeiros e equipamentos especializados para salvamento. A previsão de chegada é na tarde desta sexta-feira.

O restante da equipe, em deslocamento por terra, parte da Academia de Bombeiros Militar, em Belo Horizonte, às 14h30 desta quinta-feira (2/5), e deve chegar ao destino final na noite da sexta.