A Associação de Artesãos de Timóteo (Assoartt) participou da 34ª Feira Nacional de Artesanato, realizada na Expominas em Belo Horizonte, de 6 a 10 de dezembro. A participação da entidade no evento foi apoiada pela Prefeitura de Timóteo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura.

A feira representa uma grande vitrine para a produção mineira, propiciando novas oportunidades de venda direta quanto de negócios no Estado e em nível nacional. A Assoartt levou à feira mostra do artesanato típico de Timóteo com produtos como costura criativa, crochê, sublimação (estamparia), bordado, macramê, flores de inox e reciclagem de papel com sementes. O evento contou com mais de 700 stands de artesão de todo o Brasil e até do exterior.

A Assoartt existe desde 2010 e conta atualmente com 24 participantes, e tem por objetivo valorizar e divulgar a produção local de artesanato. A entidade expõe e comercializa diversos produtos como objetos de decoração, pintura, acessórios femininos, biscuit, brinquedos de madeira, biscoitos, bolos e doces entre outros.