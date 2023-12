A noite da última quarta-feira (6) ganhou o brilho do Natal com a “Vivência de Natal: os sonhos não envelhecem”, no Grêmio Recreativo da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Timóteo. As apresentações dos grupos de dança, de teatro e da Seresta Grãos de Sonhos, que integram o Programa Andanças, incentivaram reflexões sobre os valores que envolvem o nascimento de Jesus e as festas natalinas.

O tema do evento teve o objetivo de despertar a consciência sobre o verdadeiro sentido do natal e o resgate dos valores a serem colocados em prática no dia-a-dia. O evento contou com a parceria da Fundação Aperam Acesita e da Prefeitura de Timóteo.

Há sete anos participante do grupo de Teatro, a pensionista Fátima Maria de Medeiros Soares, de 67 anos, contou que a Vivência de Natal sempre lhe traz alegria. “O Andanças para mim é vida! No grupo de teatro me sinto renovada. Subi no palco, vi todos os meus amigos do programa e me senti tão bem, que dei meu show. Fiquei muito feliz com a minha atuação. A apresentação do Coral também foi muito emocionante”, comentou.

Para a diretora do Programa Andanças, Ilma Silveira da Silva Martins, a Vivência de Natal sempre traz emoção para os participantes. “Esta época, que se aproxima do Natal, sempre nos traz mais alegria para festejar o nascimento do menino Jesus e esperança para a chegada de um novo ano. E foi maravilhoso! Os participantes se dedicaram muito, vimos a satisfação de cada um ao se apresentar, proporcionaram uma noite encantadora à comunidade”, declarou Ilma.

“A Fundação Aperam Acesita valoriza e investe na Vivência de Natal como espaço para celebrar o tempo natalino junto com os participantes do Andanças e parceiros. É o momento de coroar as realizações do ano e de incentivo às pessoas idosas para se manterem ativas. É uma festa repleta de significados”, destacou a coordenadora de projetos da Fundação Aperam Acesita, Vera Dutra.