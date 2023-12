A Filó Incubadora Cultural – Ponto de Cultura de Ipatinga, irá realizar o espetáculo “Nossa Brincadeira de Boi” do Grupo Farroupilha como atração de encerramento da Caravana da Filó em Periquito. A apresentação acontece no dia 07/12, às 13h na Escola Municipal Waldomiro Barrel. O evento será realizado de forma gratuita para os alunos e profissionais da educação da escola.

O evento “Caravana da Filó” democratizou o acesso à cultura para crianças, adolescentes e adultos das cidades beneficiadas de Ipaba, Bugre e agora encerrando em Periquito, o projeto cultural contou com apresentações de espetáculos e oficina circenses, trazendo histórias e referências culturais que contribuam para a formação do repertório cultural dos cidadãos, fortalecendo os participantes se tornarem multiplicadores da história e da cultura circense.

A Caravana da Filó é um projeto apoiado pelo Edital Doce da Fundação Renova, realizado pela Filó Incubadora Cultural – Ponto de Cultura em parceria com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo da Prefeitura de Periquito.

SOBRE O ESPETÁCULO DO GRUPO FARROUPILHA

“Nossa Brincadeira de Boi”, é livremente inspirada no universo apaixonante das brincadeiras a partir do Auto do Bumba Meu Boi. Reúne causos, aventuras e músicas do cancioneiro popular, que fazem parte dos folguedos folclóricos do Norte ao Sul do Brasil. Reverencia o mamulengo, o cordel, o teatro mambembe, e o próprio Bumba Meu Boi com todas as suas personagens, inseridas nos sonhos de uma menina-mulher, que ao ver o boi passar, se apaixona pela brincadeira, e agora nos conta mais uma versão desta história que rompe o tempo e transforma emoções por onde passa. Com dramaturgia e direção de Luis Yuner, trilha sonora de Wemerson Rodrigues, o Geléia, cenografia e figurinos de Rômulo Amaral, tem como intérprete a atriz Claudiane Dias.