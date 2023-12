Para proporcionar mais segurança, conforto e bem-estar aos trabalhadores florestais, a Cenibra investiu na padronização do transporte coletivo no campo. Em parceria com a Vix e a Marcopolo, foi desenvolvido um modelo de veículo diferenciado e pioneiro para o transporte rural dedicado ao agronegócio.

Os novos ônibus serão utilizados para transportar diariamente cerca de 3.000 pessoas que atuam em 80 frentes de trabalho espalhadas em 54 municípios do Leste mineiro. Cada detalhe foi pensado para garantir a satisfação dos trabalhadores.

“A Cenibra está sendo pioneira nesse transporte. Esse ônibus foi desenvolvido especialmente para a área rural. Isso demonstra a preocupação da Empresa com a valorização dos seus colaboradores”, explicou Márcio Reis, gerente de Silvicultura da Cenibra.

Os trabalhadores florestais celebraram a chegada do novo transporte, que já opera em todas as frentes de trabalho desde o dia 26 de outubro. “O calor era intenso na outra condução. Esse tem o ar-condicionado, que ajuda bastante. Agora é pensar na minha tranquilidade. Dormir e descansar até chegar no trabalho”, disse Daniel Fortunato, trabalhador florestal.

Os ônibus estão equipados com ar-condicionado, poltronas almofadadas e reclináveis, cortinas em todas as janelas, dentre outras comodidades. “Esse ônibus conta com alturas especiais em relação ao solo, para se adequar às vias. Também conta com degraus retráteis para a porta de acesso dianteira, trazendo mais segurança aos passageiros”, afirmou a coordenadora de Engenharia do Produto da Marcopolo, Josiane da Silva Conte.

Para contratação dos motoristas do novo transporte, a Vix priorizou os prestadores de serviços que atendiam à Cenibra, garantindo a manutenção da renda e emprego de muitos trabalhadores.

A robustez e a confiabilidade dos novos veículos são importantes diferenciais. “A gente precisou desenvolver um equipamento especial, para uma melhor performance, maior disponibilidade de equipamento em campo, no qual a gente consiga trazer mais conforto para os colaboradores da Cenibra”, afirmou Alexsandro Teixeira Borgo, gerente de Operações da Vix.

Para a Cenibra, mais que investir em um novo modelo ônibus, a empresa buscou valorizar ainda mais as pessoas que transporta diariamente. Oferecer mais segurança e conforto às pessoas foi o resultado de sucesso desta parceria.