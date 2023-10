Palestra do professor Yoohey Kaito marca o lançamento do Projeto Taiko Vale do Aço. Será neste sábado (28), às 15h, na sede da Associação Nipo-Brasileira de Ipatinga (ANBI), no Bairro Cariru, em Ipatinga.

Na abertura oficial do projeto, haverá o recebimento e apresentação dos instrumentos e aula demonstrativa inaugural. Estarão presentes Yoohey Kaito, vice-presidente da Associação Brasileira de Taiko (ABT) e membro do Grupo Kaito Shamidaiko de Taubaté; e Bruno Henrique, do Grupo Raiki Daiko, Belo Horizonte. O evento é aberto ao público.

TAIKO

Taiko significa literalmente “tambor” em japonês. Esse termo passou a ser utilizado para referir-se ao tradicional tambor do Japão e a sua prática. O Taiko faz parte da cultura japonesa e ao longo de toda sua história foi utilizado de diversas formas. Dentre elas, destaca-se o uso como meio de comunicação na religião, em festivais, na guerra e no teatro.

A forma como o taiko é tocado atualmente, com vários tocadores e vários tipos de tambores é recente. Após 1950, o professor Daihachi Oguchi teve a ideia de interpretar uma peça teatral com tambores de diversos timbres. Neste momento o Taiko passou a ser tocado como uma orquestra, tornando-se o instrumento principal das apresentações. Nasceu assim uma nova arte de praticar os tambores japoneses chamada Wadaiko.

A prática do taiko estimula o desenvolvimento de aspectos psicológicos como a escuta, cooperação, socialização, respeito, harmonia, coletividade, desperta a criatividade e a imaginação. Além de estimular também o desenvolvimento de aspectos físicos, como a força, flexibilidade, coordenação motora dentre outros benefícios.

O PROJETO

O Taiko Vale do Aço é um projeto incentivado da Lei Rouanet com o patrocínio da Usiminas. Consiste na realização de oficinas gratuitas de música instrumental de Taiko para jovens e adultos, atendendo turmas mistas de alunos, integrando a comunidade em seu entorno e promovendo a inclusão por meio da arte.

O projeto também contemplará apresentações de Taiko para a comunidade em geral e para alunos de escolas públicas como objetivo de divulgar e popularizar a cultura japonesa através da cultura.

As aulas estão devem se iniciar em novembro e serão realizadas aos sábados com professores de Belo Horizonte.

Serviço:

Mais informações no Instagram da Associação: @anbipatinga

Para a participação nas aulas do Projeto, clicar no link abaixo:

https://forms.gle/eYGG9Vs4tKkGEGGT7