A Revisão do Plano de Manejo do Parque Estadual de Política Ambiental acaba de ser aprovada por unanimidade durante a 90ª Reunião Ordinária da Câmara de Proteção à Biodiversidade e de Áreas Protegidas (CPB) do Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam promovida na tarde da última terça-feira (24).

Com a aprovação, a demarcação da zona de amortecimento do Parque será alterada, excluindo da área de preservação regiões utilizadas por moradores da Fazenda Bom Jesus, subdistrito de Revés do Belém, e tornando viável a instalação de rede elétrica nessa localidade.

No final do último setembro, moradores do distrito de Bom Jesus do Galho ocuparam a rotatória de acesso a Revés e proximidades reivindicando iluminação para a Fazenda e outras melhorias para a região.

No início deste mês, representantes da comunidade participaram de uma Audiência Pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde a delimitação da zona de amortecimento para a instalação de energia elétrica na Fazenda Bom Jesus esteve em pauta.

Edmar Ferreira da Silva, presidente da Associação de Moradores de Revés do Belém, usou a tribuna para falar sobre os desafios que os moradores da Fazenda enfrentam com a falta de energia. “Na Fazenda, moram mais de 200 chacreantes que têm desrespeitados direitos fundamentais, como o de ir e vir, especialmente idosos, pessoas com deficiência, insulinodependentes, que precisam armazenar sua medicação em geladeira”, enumerou.

Paulo Sérgio Lopes, o Paulinho, reafirmou a necessidade da energia elétrica no subdistrito de Revés do Belém. “Moradores da Fazenda cultivam a terra, necessitam da energia. Essa necessidade precisa ser considerada, principalmente, levando-se em conta pessoas que têm algumas limitações, adoecidas”.

Patrick Martins disse que “reivindicar a energia para Revés na Assembleia foi fundamental para a aprovação da demarcação da zona de amortecimento e conquista da energia para a Fazenda Bom Jesus. Podemos dizer ainda que foi o conjunto de ações que resultaram nessa vitória de todos nós do distrito. A energia vai contribuir para o desenvolvimento da localidade e redondezas”.

O Plano de Manejo com revisão aprovada será encaminhado pela Secretaria Executiva do Copam ao IEF que implementará as revisões aprovadas.