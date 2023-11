No dia 1º de dezembro (sexta-feira), às 20h, a Fundação Aperam Acesita abre as comemorações pela celebração do Natal com a inauguração da iluminação do casarão histórico que abriga o Centro Cultural da Fundação Aperam Acesita, localizado no Centro de Timóteo. A inauguração contará com a chegada do Papai Noel e uma apresentação do Coral Infantojuvenil Aperam.

O Bom Velhinho poderá ser visitado na Casa do Papai Noel, entre 1º a 10 de dezembro, depois entre 19 a 23 de dezembro, de 19h às 23h. A Fundação Aperam Acesita irá disponibilizar aos visitantes um totem fotográfico para ativação de fotos personalizadas. As fotos também serão publicadas na página do Facebook da Fundação Aperam.

Os visitantes também poderão apreciar apresentações de canções natalinas com os músicos na Acordes, na Fundação Aperam, nos finais de semana de dezembro, dias 3 e 4, 9 e 10 e 23/12.

ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO

Mais de 100 mil microlâmpadas e novos refletores de led vão iluminar e colorir a fachada da Fundação, a locomotiva, a árvore de natal e o cenário, de forma mais sustentável, com menor consumo de energia.

A decoração da área externa do prédio, que contará com o tradicional cenário natalino, com espaços instagramáveis, no jardim da Fundação Aperam, além de uma árvore de natal de inox de nove metros de altura, presépio, sinos, guirlandas e a Casa do Papai Noel também vão compor a decoração, trazendo toda a magia do natal para a cidade. Os espaços ficam abertos à comunidade para visitação gratuita durante o mês de dezembro.

Em 2023, o projeto de iluminação e decoração da Fundação Aperam Acesita é realizado pela Criativo Produções, com patrocínio da Aperam South America por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

CANTATA DE NATAL

O Coral Infantojuvenil da Aperam volta a apresentar a Cantata de Natal nas janelas do Casarão Cultural da Fundação Aperam, nos dias 16 e 17 de dezembro, às 19h30. Sob regência da maestrina Josiane Drummond, o Coral vai contar também com o acompanhamento dos músicos Marcony Carvalho, Calebe Bicalho, Ramon Soares e Gabriel Moura e Fernando Rian. No dia 5 de dezembro, o Coral participa da programação de Natal do Shopping Vale do Aço.