A Prefeitura de Coronel Fabriciano amplia o seu programa habitacional, o Fabri Meu Lar, para garantir o acesso à moradia digna e segura para mais famílias do município. Nesta segunda-feira (27), o prefeito Marcos Vinicius deu assinatura da ordem de serviço para o início das obras de reforma de cerca de 200 moradias populares no bairro Morada do Vale.

Nas fases 1 e 2, está previsto um investimento de R$ 1,23 milhão para melhorias em 86 moradias. As obras terão início imediato, as famílias já foram selecionadas e seus imóveis vistoriados pelos técnicos do programa habitacional. Já a fase 3 e última, está em licitação e recursos garantidos. Somadas as três fases do programa, serão investidos R$ 3 milhões para melhorias de moradias populares no Morada do Vale.

“É mais um programa que vem dar conforto, dignidade e segurança ao cidadão em seu lar. Serão 200 famílias contempladas com melhorias em suas casas. Um diferencial é que a individualidade de cada família e a necessidade do imóvel estão sendo respeitados. Ou seja, é a própria, junto com a equipe técnica, que levanta a intervenção que será feita”, explica o prefeito Marcos Vinicius.

Ele completa que em Fabriciano, o programa vai incluir melhorias na acessibilidade – sobretudo, com instalação de barras e corrimãos de apoio para atender pessoas idosas. “Já que estamos fazendo todo este levantamento nas residências contempladas, pedi para dar atenção especial a esta questão para evitar quedas de pessoas idosas”, completa o prefeito, que também é médico geriatra.

O recurso foi garantido pela prefeitura, por meio da Secretaria de Governança de Planejamento, Habitação e Meio Ambiente, junto ao Ministério das Cidades.

FAMÍLIAS BENEFICIADAS

Dentre os contemplados, estão Irani Avancini Pimentel e Maria Ferreira dos Reis. Ambas se dizem felizes pelo programa que atenderá as necessidades de cada uma delas.

“Estou muito feliz, porque estou precisando mesmo. Na minha casa, a equipe já esteve lá e levantou o que precisa ser feito: reboco da parte de fora, pintura por dentro e fora e o piso da garagem”, conta Irani Avancini.

Já na casa da Maria Ferreira, a demanda é outra, mas também será atendida. “A casa tem rachaduras, chove muito lá dentro e também precisa fazer a varanda da porta da cozinha. Já estou muito feliz, mas vou ficar mais feliz na hora que ver a obra acontecendo e pronta”, conta Maria.

CASA PRÓPRIA E REFORMADA

O secretário de Governança de Obras e Serviços Urbanos, Fabrício Farias, detalha as etapas do programa.

“Com a ordem de serviço assinada. As empresas licitadas terão cinco dias de mobilização, e já no início de dezembro, começaram a trabalhar nos imóveis. Como serão muitas intervenções, logicamente elas não serão executadas de forma simultânea. Por isso seguiremos um cronograma, as famílias serão avisadas com antecedência e as obras serão realizadas para diminuir o máximo de impacto para os contemplados”, explica Fabrício Farias.

As obras de melhorias no programa incluem a ligação da rede de água e esgoto, reboco externo, reforma do telhado, piso, implantação, readequação das áreas de uso úmido da edificação (banheiro e cozinha), revisão das instalações elétricas e hidráulicas bem como a realização de pintura interna ou externa e outras.

PROGRAMA HABITACIONAL

O programa de melhorias e reformas de moradias no Morada do Vale é mais uma ação efetiva da política pública habitacional do município, que tem como seu maior expoente, o “Fabri Meu Lar”.

Seja construindo novas moradias ou reformando as já existentes, o objetivo da Prefeitura é garantir o acesso à moradia digna, principalmente para aqueles que enfrentam dificuldades socioeconômicas e habitacionais.

“Este programa de reformas de moradias é fruto de convênio firmado anteriormente e que hoje podemos dar a ordem de serviço. Os trabalhos já começaram. As equipes de engenharia da Caixa e da prefeitura estiveram no local, conversando com os moradores e adaptando o projeto para as necessidades e melhorias necessárias naquele imóvel. Agora, vamos entrar na fase de obras”, detalha o secretário de Governança de Planejamento, Habitação e Meio Ambiente, Douglas Prado.