A Cenibra deu início a testes com veículos elétricos e híbridos como parte de sua estratégia de descarbonização. A companhia está investindo em formas de mobilidade sustentável para que o deslocamento de pessoas e mercadorias esteja alinhado com aspectos ambientais, econômicos e sociais.

A iniciativa está em acordo com os compromissos ambientais do recém-lançado Plano Estratégico, o BioSustentação, que também estabelece ações de longo prazo para as dimensões social, de governança, econômica e de inovação.

Os veículos elétricos e híbridos devem trazer inúmeros benefícios, incluindo redução das emissões de gases de efeito estufa, aprimoramento da eficiência energética, economia em manutenção, redução de custos por quilômetro rodado e atenuação de ruídos.

Além do teste com o veículo elétrico, a Cenibra tem planos futuros para continuar a sua jornada de descarbonização. Um Grupo de Trabalho de Descarbonização dos Transportes e Equipamentos foi criado para explorar tecnologias e inovações relacionadas ao transporte da empresa.

Um dos modelos em teste é o Chevrolet Bolt EV, 100% elétrico. O veículo está sendo avaliado em diferentes aplicações, como transporte de funcionários, cargas leves e médias, dentre outras. O outro é o Corolla Híbrido, da Toyota, já adquirido pela Cenibra.