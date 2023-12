O abono salarial 2023 poderá ser sacado até esta quinta-feira (28/12), de acordo com calendário divulgado pela Caixa Econômica Federal. O benefício é anual e tem valor de, no máximo, um salário mínimo.

O abono do PIS/Pasep deste ano é distribuído a trabalhadores da iniciativa privada e de órgãos públicos que tiveram registro de atividade remunerada durante o ano de 2021.

O valor do benefício dependerá do número de meses trabalhados no ano-base em questão, mas pode chegar a um salário mínimo. O cálculo do valor do benefício corresponde ao número de meses trabalhados no ano-base multiplicado por 1/12 do valor do salário mínimo vigente na data do pagamento.

Uma vez que o salário mínimo no ano de 2023 é de R$ 1.302, os valores variam da seguinte forma, conforme a quantidade de meses trabalhados:

1 mês: R$ 109

2 meses: R$ 217

3 meses: R$ 326

4 meses: R$ 434

5 meses: R$ 543

6 meses: R$ 651

7 meses: R$ 760

8 meses: R$ 868

9 meses: R$ 977

10 meses: R$ 1.085

11 meses: R$ 1.194

12 meses: R$ 1.302

A solicitação pode ser feita presencialmente, por e-mail, telefone ou aplicativo. No caso do PIS (setor privado), o pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal, já o do Pasep (servidores) é pelo Banco do Brasil.

QUEM PODE SACAR

Para ter direito, o trabalhador precisa:

– Estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

– Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base;

– Ter exercido atividade remunerada para Pessoa Jurídica, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração;

– Ter seus dados informados pelo empregador (Pessoa Jurídica) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (Rais)/eSocial.

*Com informações do Metrópoles