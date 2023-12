A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) realizou nesta quarta-feira (27), em todo o Estado, o lançamento de operação preventiva de trânsito voltada ao combate à direção perigosa e à perturbação do sossego e que seguirá até a virada do ano.

A operação, denominada Ano Novo Seguro, é uma resposta às ações criminosas que aconteceram em Minas Gerais de 24 para 25/12, feriado do Natal, e que foram alvo de operações repressivas por parte da PMMG, resultando na prisão de mais de cem pessoas e na apreensão de mais de 1,5 mil motocicletas no estado.

De acordo com o diretor de operações da PMMG, coronel Flávio Godinho, algumas estratégias serão utilizadas pela instituição para ocupação de espaços, tanto nas áreas urbanas quanto nas rodovias, para que atos criminosos como acontecido no Natal não se repitam no Ano Novo.

“Entre as ações planejadas pela PM, haverá o monitoramento de redes sociais pelo serviço de inteligência e aumento do efetivo policial e de viaturas, inclusive motocicletas policiais, além de uso de aeronaves para identificar os possíveis locais de aglomeração para a prática dos chamados ‘rolezinhos’. Vale destacar que muitas pessoas utilizam as motocicletas para o trabalho e deslocamentos e que a operação terá como foco aqueles que utilizam esses veículos para cometer crimes”, destacou.

De acordo com a comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito, tenente-coronel Cláudia Godinho, o condutor que participa na via de eventos organizados sem permissão comete infração gravíssima, que tem como medida administrativa a remoção do veículo, multa no valor de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir.

“O condutor que, além da participação, realizar corrida, disputa ou manobras que coloquem em risco a incolumidade pública e privada, comete crime”, enfatizou.

Em relação às rodovias, o comandante da 3ª Companhia Tático Rodoviária (GTR) do Batalhão da Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), capitão Pedro Henrique Barreiros, ressaltou que o grupamento conta com o apoio do serviço de inteligência para definição dos pontos principais de patrulhamento e que todas as rodovias e áreas no entorno já estão sendo monitoradas com maior intensidade nessa semana que antecede o final do ano.

“Além das ações da Polícia Militar, a participação da sociedade, por meio de denúncias, é um braço forte da corporação e da segurança pública”, afirmou.