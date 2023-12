A Prefeitura de Coronel Fabriciano paga hoje, 07/12, a segunda parcela do 13º salário aos servidores municipais. O pagamento estava previsto para esta sexta-feira (8), mas foi antecipado e ao longo do dia, serão creditados R$ 3,669 milhões em favor dos servidores da ativa e outros R$ 682 mil aos aposentados e pensionistas segurados pelo PrevCel.

O pagamento do benefício, em valores líquidos, vai injetar cerca de 4,320 milhões na economia da cidade e região.

A parcela equivale a 50% do 13º salário, já com os descontos de encargos sociais. A primeira parcela foi paga em julho.

A decisão em antecipar o benefício integra a política de valorização do funcionalismo público da gestão Novos Tempos e permite que os servidores possam organizar melhor as compras e despesas de fim de ano.

Desde 2017, a atual administração quita o benefício antecipadamente. Por lei, o pagamento da primeira parcela do 13º salário deve ser feito no dia 20 de novembro, e a segunda, no dia 20 de dezembro. A atual gestão também mantém os salários em dia pagos até o último dia dentro do mês vigente.

KIT NATALINO

A Prefeitura de Fabriciano também vai presentear os servidores públicos da ativa com kits de natal, mais uma iniciativa de valorização do funcionalismo público que já é a marca da gestão Novos Tempos.

O kit deste ano possui uma bolsa térmica com ave temperada, pacote de castanhas, um panetone, uma caixa de bombons e um suco de frutas de 1 litro. A aquisição dos produtos foi realizada com recursos próprios, por meio de licitação por menor preço, num investimento de R$ 507,9 mil.

A entrega está programada para os dias 19 e 20 de dezembro (terça e quarta-feira) em quatro locais: Centro Administrativo, no Bom Jesus; UPA 24h, no Silvio Pereira II; sede da Secretaria de Obras, no Giovaninni e no Salão Paroquial, no Centro.