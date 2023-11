No último domingo (19), mais de 3 mil pessoas se reuniram para a 3ª Corrida do Aço em Ipatinga. Com inscrição gratuita, a ação arrecadou cinco toneladas de alimentos não perecíveis, que serão destinados para as secretarias de Assistência Social ou Banco de Alimentos dos quatro municípios do Vale do Aço: Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo e Santana do Paraíso.

Com percursos de 5 km e 10 km dentro da usina de Ipatinga, o evento recebeu participantes de 40 cidades de quatro estados do Brasil, e premiou com troféu os cinco primeiros colocados nas categorias masculino e feminino. “Abrimos nossas portas da nossa unidade, onde prezamos pela segurança e temos os equipamentos mais modernos da atualidade para seguir produzindo dentro dos melhores padrões mundiais de aço, respeitando a comunidade e trabalhando junto com ela”, afirma Célio Alves, vice-presidente de Áreas Primárias da Usiminas.

“Recebemos todos de braços abertos. Foi uma manhã de muita alegria e de valorização da saúde e do relacionamento com as pessoas. É um momento de festa, acolhimento e troca de experiências entre a Usiminas e toda a comunidade do Vale do Aço”, completa André Chaves, diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da Usiminas.

A Corrida do Aço é realizada pela Associação de Cultura e Esporte e Lazer Pace3 em parceria com o Instituto Brasil Igualdade Social (Ibis). O patrocínio é da Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, com apoio do Instituto Usiminas, Usisaúde, Consul e Prefeitura Municipal de Ipatinga, Medicare e Copasa.

Novidade neste ano, o Troféu Superação incentivou a inclusão de pessoas com deficiência no esporte e premiou Karine Rocha, do projeto Pernas Vale do Aço, Evilmar, que completou 10 km com sua cadeira; e Paulo César que fez todo o percurso de muleta.

Para o coordenador de projetos esportivos da Associação de Cultura e Esporte Pace3, Jovani Pires, o evento reforça e democratiza o acesso ao esporte. “Mais uma vez a maior corrida do interior de Minas Gerais passou por Ipatinga. A Usiminas abriu suas portas para a comunidade e se uniu a nós em prol de impulsionar a prática esportiva. É o esporte promovendo saúde, priorizando pessoas e fomentando o turismo e a economia da cidade. Estamos orgulhosos”, afirmou.

PÓDIOS – CORRIDA DO AÇO 2023:

5KM – Masculino

1º lugar: Marcos Ricardo Lima Carola

2º lugar: Marcos Marques

3º lugar: Jonathan Ribeiro Silva

4º lugar: Gabriel Almeida Pinho

5º lugar: Fabiano Santos

5KM – Feminino

1º lugar: Bárbara Calixto

2º lugar: Samila Silva Afonso

3º lugar: Raissa Estefani Fernandes dos Santos

4º lugar: Kyara Menezes Nascimento

5º lugar: Maria Stofel

10KM – Masculino

1º lugar: Eber Moreira Rodrigues

2º lugar: Vinícius Silvestre

3º lugar: Antônio Eloi

4º lugar: Marcio Lino de Oliveira

5º lugar: Cleomar Silva

10KM – feminino

1º lugar: Brenda Maciel

2º lugar: Geisyane Agenciano de Paula

3º lugar: Odiléia Souza

4º lugar: Ana Carolina Fernandes Sá Paganini

5º lugar: Kamila Lima