Ao que parece, com a implantação da Guarda Civil Municipal de Ipatinga, poderemos ter paz e sossego no caótico trânsito da cidade. Estou certo?

De acordo com a Lei Ordinária de Ipatinga 4186 de 2021, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi criada como uma instituição de caráter civil, uniformizada e armada, subordinada ao Poder Executivo Municipal e tem entre as suas atribuições “exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas, nos termos da Lei Federal nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), atuando, quando necessário, em conjunto com os agentes de trânsito, ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado com órgãos de trânsito estadual ou federal.”

Além disso, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por unanimidade, declarar a constitucionalidade do Estatuto Geral das Guardas Municipais, reconhecendo que guardas municipais podem fiscalizar o trânsito e aplicar multas, quando necessário. Portanto, a GCM de Ipatinga tem a autoridade para fiscalizar o trânsito na cidade.

Pois é… Estou entre os motoristas, com direito e cadastrado para o “estacionamento preferencial”. Nós enfrentamos uma verdadeira “via-crúcis” para conseguirmos estacionar um carro nas vias públicas de Ipatinga. Quase todas as vagas estão ocupadas por carros não autorizados. Esses carros são vistos a todo o momento, sem o cartão que faculta a vaga para “deficiente” ou “idoso”.

E o caos do trânsito não para por aí. Automóveis, motocicletas e bicicletas motorizadas desfilam pela cidade sem silenciadores à noite numa afronta à lei do silêncio, além de contribuírem para intensa poluição sonora da cidade a qualquer hora do dia.

Ah, tem mais: grande parte das faixas de travessia dos pedestres não são mais visíveis; e atravessar em algumas ruas e avenidas é uma operação de risco.

Hum… acabou? Não!

As pistas de aceleração de trânsito nas avenidas e rodovias que cortam a cidade, quando existem, estão fora do padrão estabelecido (as larguras mínimas dos acostamentos para as faixas de aceleração e desaceleração serão de 1,2 m para pistas simples e 1,5 m para pistas duplas). “Ganha um prêmio” quem conseguir fazer o acesso nas ligações da Avenida Manaím com a Avenida Carlos Chagas sem rodar sobre os tachões de demarcação destas pistas.

Isso sem contar o congestionamento gerado nos portões das escolas nos horários de entrada e saída de alunos, quase sempre controlados sem agentes oficiais de trânsito.

Segundo os dados do IBGE, em 2022, eram aproximadamente 200 mil veículos circulando por dia em Ipatinga, cidade polo da Região Metropolitana do Vale do Aço.

Só Deus pra nos ajudar!