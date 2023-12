Na noite dessa quinta-feira (14) o Clube dos Pioneiros, em Ipatinga, foi palco da Festa do Atleta da Usipa. O evento reuniu atletas, dirigentes, patrocinadores, parceiros e diversas personalidades do setor esportivo para celebrar as conquistas e o comprometimento dos esportistas ao longo do ano.

A noite foi marcada por homenagens aos atletas que se destacaram em suas respectivas modalidades esportivas, representando as cores e a tradição da Usipa. Além disso, foram reconhecidos os esforços dos patrocinadores e parceiros, fundamentais para o desenvolvimento e a promoção do esporte na região.

Foram homenageados atletas das seguintes modalidades da Usipa e do Recanto Ideal Clube, unidade 2 da Usipa: Atletismo, Futebol, Futsal, Ginástica Artística, Hidroginástica, Judô, Natação e Voleibol.

O presidente da Usipa, Lucas Lima Mesquita, expressou sua satisfação e orgulho durante discurso na cerimônia. Mesquita destacou a importância do evento como oportunidade de reconhecimento e valorização dos talentos locais, bem como uma forma de estreitar os laços entre atletas, patrocinadores e a comunidade esportiva. “É com imensa alegria que nos reunimos aqui hoje para celebrar o talento, a dedicação e as conquistas dos nossos atletas. Cada um deles é uma inspiração para todos nós, mostrando que com determinação e paixão, é possível alcançar grandes feitos. Quero parabenizar sinceramente a cada atleta premiado e expressar nossa gratidão aos patrocinadores e parceiros, que tornam possível o crescimento e o fortalecimento do esporte em nossa região”, afirmou Lucas.

Durante a cerimônia, foram entregues homenagens aos atletas destaques de cada modalidade esportiva, reconhecendo não apenas o desempenho em competições, mas também a ética esportiva e o comprometimento fora das quadras e campos.

Além dos atletas, os patrocinadores, parceiros, veículos de imprensa e apoiadores do esporte usipense também foram homenageados, destacando a importância da parceria entre setores público e privado para o desenvolvimento sustentável do esporte local.

A Festa do Atleta da Usipa consolidou-se como um momento especial de celebração, reconhecimento e agradecimento, fortalecendo os laços entre a comunidade esportiva e seus apoiadores. O evento reforça o compromisso da Usipa em promover o esporte como ferramenta de transformação social e desenvolvimento da região.