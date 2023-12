A abertura do Natal Iluminado 2023 de Santana do Paraíso acontece nesta sexta-feira (15), às 19h, e promete atrair famílias para a Praça da Matriz. Além da chegada do Papai Noel, a tradicional Cantata de Natal dos alunos da rede municipal de ensino terá apresentação do musical Alice no País das Maravilhas, encenado pela atriz Laura Lopes. A abertura contará com apresentação da banda da Casa de Artes e Inclusão Social (Cais) e o encerramento da noite será com show da cantora Amanda Carmo.

“A cantata deste ano, sem dúvida alguma, vai ser o espetáculo mais bonito que a cidade viu. Terá como tema no País das Maravilhas e os artistas irão contracenar com os alunos da nossa rede municipal, resultando em um brilhante espetáculo, sem perder de vista o verdadeiro espírito natalino”, afirmou o prefeito de Santana do Paraíso, Bruno Morato.

Desde o início de dezembro, a população já pode conferir de perto as luzes de Natal em oito localidades – a maioria inédita: Praça da Matriz (Centro), Gameleira, Industrial, Cidade Nova, Águas Claras, Ipaba do Paraíso, Residencial Paraíso e Jardim Vitória.

Serviço:

Abertura do Natal Iluminado de Santana do Paraíso

Data: 15 de dezembro de 2023

Horário: 19h

Local: Praça da Matriz, Centro – Santana do Paraíso/MG