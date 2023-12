Em uma iniciativa que visa promover o esporte como instrumento de inclusão social, o projeto social esportivo “Ajudôu Esporte e Cidadania” vai beneficiar 900 crianças em Minas Gerais, através do patrocínio da Vale por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. O projeto abrangerá nove cidades situadas ao longo das linhas de ferro Vitória-Minas, cada uma com seu núcleo dedicado e com modalidades esportivas já estabelecidas.

Os municípios contemplados são, Coronel Fabriciano, Timóteo, Periquito, Belo Oriente, Nova Era, Santa Maria de Itabira, São Gonçalo do Rio Abaixo, Santa Bárbara e Mariana. Cada núcleo, estrategicamente escolhido, atenderá 100 crianças e adolescentes no contraturno escolar, oferecendo aulas de esporte ministradas por profissionais capacitados.

UNIFORMES COMO FERRAMENTA DE IDENTIDADE E INCLUSÃO

A distribuição de uniformes desse projeto vai além de uma simples vestimenta esportiva. Para as 900 crianças envolvidas, os uniformes representam uma identidade, um pertencimento a algo maior. Além disso, a padronização proporcionada pelos uniformes elimina barreiras socioeconômicas, promovendo a inclusão e igualdade entre os participantes.

Em entrevista, Júlio César Lana Jaques, fundador e diretor executivo do Ajudôu, destaca a importância dos uniformes: “Os uniformes são mais do que roupas esportivas. Eles são símbolos de pertencimento a uma comunidade, de igualdade e oportunidade. Essas crianças, muitas vezes desfavorecidas, terão a chance de aprender e quem sabe se destacar no esporte, e os uniformes desempenham um papel crucial nesse processo”.

O ESPORTE

O Ajudôu Esporte e Cidadania utiliza o esporte como uma poderosa ferramenta de inclusão social. As atividades esportivas oferecidas não apenas promovem a saúde física e mental das crianças, mas também desenvolvem habilidades sociais, como trabalho em equipe, respeito mútuo e superação de desafios.

Em cada uma das nove cidades contempladas, o projeto busca não apenas ensinar as habilidades específicas de cada modalidade esportiva, mas também transmitir valores que irão moldar o caráter dessas crianças. A prática esportiva é uma oportunidade para que elas alcancem seu potencial máximo, independentemente das circunstâncias em que vivem.

COMPROMISSO SOCIAL DA VALE

O patrocínio da Vale por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte é um exemplo do compromisso social corporativo. Ao investir em projetos como o Ajudôu Esporte e Cidadania, a Vale não apenas contribui para o desenvolvimento do esporte, mas também para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

Diante da parceria estabelecida, as expectativas são de que o projeto não apenas proporcione às crianças atividades esportivas, mas também seja um catalisador para mudanças positivas em suas vidas, incentivando o crescimento pessoal e comunitário.

Ao finalizar, Júlio César Lana Jaques expressa sua gratidão: “Agradecemos à Vale por acreditar em nossa missão. Com essa parceria, estamos construindo mais do que atletas; estamos construindo cidadãos resilientes, capazes de superar qualquer desafio.”

Com a entrega dos uniformes e o início das atividades, o Ajudôu Esporte e Cidadania marca um importante passo em direção à transformação positiva na vida de 900 crianças e adolescentes em Minas Gerais.

SOBRE O AJUDÔU

O Ajudôu promove a inclusão social de crianças e adolescentes através do esporte. Fundada em 1995, a organização já beneficiou mais de 40 mil jovens em mais de 70 cidades de oito estados diferentes, oferecendo aulas gratuitas de judô, vôlei, futebol, basquete, handebol, natação, xadrez, futsal e karatê. Para conhecer mais sobre o trabalho do projeto, acesse o site https://ajudou.org/.