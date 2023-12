Na última terça-feira (12), o Projeto Ecomov Voleibol Ano VI, uma iniciativa da Usipa, foi reconhecido e premiado pelo Governo de Minas através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese-MG). A entrega do Prêmio do Esporte Mineiro – PEM 2023 ocorreu durante uma cerimônia no Auditório JK, na Cidade Administrativa.

O Projeto Ecomov Voleibol Ano VI tem como objetivo central fomentar as competições a nível regional e estadual, promovendo o desenvolvimento do esporte na comunidade. Em sua sexta edição, o projeto demonstrou excelência desde sua aprovação, sendo o primeiro a ser contemplado pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte (01/2014), mantendo-se de forma ininterrupta ao longo de seis edições.

Com um contingente de 80 atletas, o Projeto Ecomov Voleibol Ano VI tem uma história rica, tendo moldado mais de 500 atletas ao longo de sua trajetória. Alguns destes atletas alcançaram feitos notáveis, representando o Brasil nos Estados Unidos, conquistando títulos brasileiros e participando da renomada Superliga.

O reconhecimento veio na forma do segundo lugar como projeto em destaque de execução na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte 2023. A premiação foi concedida em virtude do rigoroso cumprimento das prestações de contas, da qualidade das ações implementadas e dos notáveis resultados técnicos alcançados ao longo do ano.

A conquista do segundo lugar no Prêmio do Esporte Mineiro é um testemunho do comprometimento e dedicação da Usipa em promover o esporte e contribuir para o desenvolvimento da comunidade.

Josias Alves, gerente de Esportes da Usipa, compartilhou sua satisfação: “Estamos imensamente orgulhosos pelo reconhecimento no Prêmio do Esporte Mineiro 2023. Agradecemos à Usiminas pelo patrocínio generoso através do ICMS Corrente. Essa parceria é fundamental para o sucesso do projeto e para a promoção contínua do esporte em nossa comunidade”.

A Usipa agradece ao Governo de Minas e à Sedese-MG pela distinção e à Usiminas pelo patrocínio por meio do ICMS Corrente que torna possível a realização do Projeto Ecomov Voleibol Ano VI, fortalecendo o compromisso com o desenvolvimento esportivo e social.