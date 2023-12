Ainda focado em cumprir os objetivos definidos como pilares de seu plano de governo e mesmo em meio a uma série de providências emergenciais determinadas a todas as secretarias em decorrência dos fortes temporais que assolaram a cidade nos últimos dois dias – chegou a chover impressionantes 90mm em curtíssimo espaço de tempo, em algumas regiões, conforme medição de pluviômetros monitorados pela Defesa Civil local –, o prefeito Gustavo Nunes realizou nesta quinta-feira (28) um balanço dos avanços conquistados por sua gestão em 2023. Além disso, adiantou algumas das metas projetadas para 2024, um ano especialmente relevante, em que o município estará comemorando o 60º aniversário de emancipação.

O prefeito enumerou ações infraestruturais, medidas de saúde e inclusão, educação, segurança e assistência social, entre outras áreas. Ele destacou diversos projetos que melhoraram o dia a dia dos moradores, citando mecanismos que aperfeiçoaram, diversificaram, garantiram mais eficiência e agilizaram a oferta de serviços à coletividade. “Seguimos priorizando políticas públicas que, sobretudo, buscam a valorização das pessoas. Nosso foco está em atender a todos, mas principalmente aqueles que mais precisam”, disse.

Gustavo considera que apesar dos muitos desafios de ordem política, econômica e, nos últimos dias, também relacionados a excepcionais fenômenos climáticos, há grandes motivos para comemorar, “com a entrega e encaminhamento de obras esperadas há décadas pela população, além de atendimentos específicos e importantes em áreas cruciais como a educação, a saúde, os esportes, lazer, abastecimento, saneamento, iluminação e mobilidade urbana”.

Para o chefe do Executivo, a materialização de inúmeros benefícios obtidos pelo governo são fruto não só do planejamento, mas também da coesão e comprometimento das equipes de trabalho. “É prioridade do governo prestar contas à população de tudo que fizemos durante o ano. Juntos vamos somando os resultados e dividindo os méritos das conquistas com as equipes que atuam nos setores estratégicos da prefeitura”, sintetizou.

SAÚDE

Na área da saúde, o prefeito destacou, entre várias iniciativas, investimentos na ampliação e reforma de equipamentos; aquisição de mobiliários e aparelhos; a retomada da gestão do Centro Cirúrgico do Hospital Eliane Martins pela municipalidade; um sistema para marcação de consultas online; os avanços na construção do Núcleo de Atenção ao Transtorno do Espectro Autista (que deverá ser uma referência em Minas Gerais); a instalação da UPA Sentinela (para melhorar o acesso aos serviços de urgência e emergência diante de um aumento de 20% nos atendimentos da UPA tradicional em 2023, que tem portas abertas para 13 municípios da microrregião).

Gustavo Nunes mencionou também como medida de grande impacto a instalação do Castramóvel e unidade fixa com o mesmo fim no Centro de Controle de Zoonoses. Em apenas seis meses, mais de 1.500 castrações de animais foram proporcionadas, sendo este o atendimento a outra demanda histórica da cidade.

PAVIMENTAÇÕES E ILUMINAÇÃO

Conforme os números divulgados, em 2023 o governo ipatinguense iluminou com LED mais de 30 quilômetros de vias, ciclovias, escadarias, becos, vielas, quadras e praças. De mais de 200 projetos elaborados, 150 foram executados ou estão em execução.

As vias pavimentadas somaram mais de 25 quilômetros, abrangendo diversas regiões, como Centro, Cariru, Iguaçu, Horto, Vila Celeste, Vila da Paz, Ideal, Bom Jardim, Barra Alegre, Veneza, Bethânia e Canaã. Ainda na área urbana, foi concluída a obra de duplicação da pista de ligação Ipatinga-Santana do Paraíso (Veneza II-Cidade Nova), com pista lateral iluminada para ciclistas e pedestres.

A administração municipal também entregou a complexa obra de recuperação da alça da avenida Maanaim (Iguaçu/Cidade Nobre) e solucionou o antigo problema de instabilidade das encostas da rua Amós, no Canaãzinho.

As ações de prevenção contra inundações e alagamentos também foram intensas. “Durante todo o ano, fizemos a limpeza de milhares de bocas de lobo, além das principais galerias e cursos hídricos da cidade. O sistema só não deu vazão às enxurradas, nestes dias, porque o volume de chuvas foi extraordinariamente alto, em poucos minutos, e ainda havia muitos materiais a serem recolhidos em função da queda de mais de 100 árvores na cidade na madrugada de terça-feira (26)”, citou o prefeito, para acrescentar ainda: “Estamos conduzindo com zelo e transparência todo o processo de regularização fundiária por meio do programa ‘REURB-S – Ipatinga: Seu Imóvel Legal’, que beneficiará numa primeira fase 15 mil famílias com a escritura para suas moradias. Também estamos tocando outros projetos importantes, visando a modernização do Camelódromo no Centro, a construção de novas unidades de Saúde, um CRAS no território IV, no Limoeiro, um Creas no Novo Centro, além do Mercado Municipal”, mencionou.

ESPORTES

“Com facilidade percebemos também grandes avanços nas áreas de Educação, Esporte, Cultura e Lazer”, observou Gustavo, lembrando que na última semana o governo municipal anunciou a criação do programa Bolsa-Atleta Municipal, que irá destinar uma ajuda de R$ 600 por seis meses a competidores da cidade, incentivando os valores locais. O investimento se soma aos outros que já são assegurados para as tradicionais ligas da cidade, a LDI e a Liespe, entre outras instituições de apoio a diversas modalidades esportivas. O governo atual também iluminou com luminárias de LED vários campos utilizados pelo futebol amador.

Outra ação de grande relevância que foi citada é a ampla reforma em execução no ginásio Ely Amâncio, no Centro Esportivo e Cultural 7 de Outubro.

EDUCAÇÃO

Entre os diversos itens de desenvolvimento na área da Educação, foi relatada a expansão da rede de Educação em Tempo Integral, que hoje já atende mais de 4 mil alunos em 30 escolas e cinco polos com 13 componentes curriculares, como Dança, Educação Ambiental, Empreendedorismo, Luta/Judô, Tecnologia/Robótica e Xadrez.

Foram quase R$ 30 milhões em aportes financeiros para escolas municipais e creches parceiras, além da reconstrução e ampliação em curso da E. M. Nelcina Rosa de Jesus, no bairro Veneza, com recursos próprios. Pensando no bem-estar dos alunos e dos professores, o governo ainda adquiriu cerca de 270 aparelhos de ar-condicionado para os estabelecimentos de ensino. Pelo terceiro ano consecutivo, os estudantes também recebem kits escolares.

Foram captados R$ 7 milhões em recursos da Fundação Renova para investimentos em 26 escolas municipais. São 47 reformas e melhorias viabilizadas, que abrangem desde telhado até instalações elétricas, banheiros, cozinhas, biblioteca e playgrounds, além de aquisição de equipamentos.

Também está sendo licitada a reforma geral da tradicional Escola Padre Cícero, no Bom Retiro, entre outras obras.

AÇÕES SOCIAIS

Entre as muitas ações na área social, foram destacadas as atividades desenvolvidas pelo Banco de Alimentos de Ipatinga. Apenas no período de janeiro a dezembro deste ano, o organismo arrecadadou cerca de 450 toneladas de alimentos, que foram distribuídos a dezenas de entidades e milhares de famílias em situação de insegurança alimentar.

ADMINISTRAÇÃO E SEGURANÇA

Com intuito de facilitar a vida dos munícipes, o governo municipal criou um novo canal de atendimento ao cidadão. Por meio do aplicativo ‘Fala Ipatinga!’, assuntos como iluminação pública, corte e poda de árvores, notificação de caixas de passagem sem tampa ou danificadas, tapa-buracos, roçadas, combate à dengue, castração de cães e gatos, doação de mudas, reclamações, sugestões e denúncias podem ser encaminhados pelo celular, sem sair de casa.

Quanto aos servidores municipais, o prefeito citou o realinhamento histórico da tabela salarial, o acerto das férias não prescritas referentes a governos anteriores e a regularidade no pagamento dos salários sempre no primeiro dia do mês.

Outra ação relevante do governo Gustavo Nunes é a implantação da Guarda Civil Municipal, fruto de um rigoroso processo de seleção e preparação, que deverá entrar em operação a partir de abril de 2024, inicialmente com 120 agentes.

DESENVOLVIMENTO

Fruto da atenção especial dada aos empreendedores, em 2023 houve um crescimento de 11,12% no número de empresas constituídas no município, totalizando 1.129 em 2023. Não por acaso, Sala Mineira do Empreendedor de Ipatinga recebeu o Selo Ouro de Referência em Atendimento.

SANEAMENTO

“Considero esse ano de 2023 positivo e desafiador. Seguimos firmes para concretizar o processo de licitação para concessão dos serviços de água e esgoto no município, com exigências mais rígidas, cobrança de mais responsabilidade de qualquer que seja a empresa ganhadora do processo, e busca de cobrança de tarifas mais justas do consumidor”, registrou ainda o chefe do Executivo.