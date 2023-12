A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Defesa Civil, mantém o alerta para o período chuvoso e continua com o trabalho de monitoramento das áreas com risco de deslizamento e alagamentos na cidade.

No final da tarde desta quarta-feira (27), o município foi atingido por uma chuva com grande volume de precipitação – em torno de 45,2 milímetros. “Apesar do susto na população, dado o grande volume de água em pouco tempo, não tivemos nenhuma grande ocorrência, desabrigados ou desalojados”, explica a coordenadora de Prevenção de Risco e Defesa Civil do município, Rebecca Emily Prado Morais Cacau

Segundo balanço da Defesa Civil, atualizado na manhã desta quinta-feira (28), foram registrados alguns pontos de alagamentos. O Ribeirão Caladão chegou a sair da calha em pontos específicos, mas voltou ao leito poucas horas depois da chuva, ainda na noite de quarta.

Uma das principais ocorrências foi na Avenida Padre Américo, bairro Caladão, onde houve um deslizamento de terra. Equipes da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos iniciaram os trabalhos de avaliação e limpeza do local também na quarta-feira. Uma árvore caiu dentro do córrego na rua Equador, no Caladinho. O tronco e folhagens já foram recolhidos pelas equipes de Limpeza Urbana.

TRABALHO DA DEFESA CIVIL É CONTÍNUO

As equipes da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos da prefeitura trabalham também em outras ocorrências pontuais pela cidade. E segue em regime de plantão, inclusive no feriado de Ano Novo, para atender eventuais ocorrências que possam ser causadas pelas chuvas.

Vale ressaltar que o município possui um Plano de Contingência, completo e detalhado, pronto para ser acionado em caso de desastres naturais.

A Defesa Civil reitera que seu trabalho não se restringe ao período chuvoso e que ao longo do ano realiza diversas ações, sobretudo, voltadas à prevenção, como vistorias, orientação dos moradores dos pontos de risco.

No período chuvoso intensifica o monitoramento das áreas de risco e a previsão de chuvas. Inclusive, o órgão municipal, emite boletins com a previsão meteorológica periodicamente e os alertas de fortes chuvas em seus canais oficiais de comunicação com a população. Além disso, atua em parceria com o Corpo de Bombeiros.

Em caso de emergência, acione o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou a Defesa Civil, pelo 3406-7352.