Nesta sexta-feira (22) o prefeito de Timóteo, Douglas Willkys cumpriu agenda de trabalho na capital mineira. Na oportunidade ele apresentou na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Belo Horizonte a área e o projeto para a viabilização do novo distrito industrial entre os bairros Alphaville e Limoeiro, na regional Leste da cidade. Atualmente a CDL de BH conta com cerca de 13 mil associados de vários segmentos empresariais o que representa uma excelente oportunidade de atração de novas empresas para o município.

O encontro na CDL de Belo Horizonte reuniu além do prefeito Douglas e do secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura de Timóteo, Hiler Félix; o presidente da CDL e do Sebrae Minas, Marcelo Souza e Silva; representantes do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais (Invest Minas) que é a agência de promoção de investimentos e comércio exterior do Estado de Minas; o presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge), Tiago Toscano; e o diretor da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço (ADRMVA), Mauro Guimarães.

“O objetivo dessa reunião foi o de ouvir experiências e também apresentar as oportunidades e potencialidade de Timóteo para a atração de novos empreendimentos. É uma iniciativa para estimular ainda mais o desenvolvimento econômico da nossa cidade”, pontuou Douglas lembrando que desde que assumiu a gestão do Município em julho de 2018 as ações adotadas têm sido fundamentais para a criação de novos postos de trabalho nos últimos cinco anos de mandato. Antes de 2018, o saldo de geração de empregos era negativo motivado principalmente pela instabilidade política e administrativa com as sucessivas trocas de prefeitos.

Um detalhe importante que o prefeito destacou está relacionado ao perfil desse novo DI que, na sua opinião, deverá ser regionalizado em face da proximidade da localização da área com outros municípios da Região Metropolitana do Vale do Aço. Outra informação relevante repassada pelo prefeito foi a retirada de todos os entraves burocráticos e legais que a área possuía. “A partir de agora a nossa meta é viabilizar a construção deste novo distrito industrial e com isso gerar renda, novos postos de trabalho e desenvolvimento econômico e social para Timóteo. Estamos tendo bons indicativos de que esse novo distrito será um sucesso”, reiterou Douglas Willkys.

Tiago Toscano, presidente do Codemge, parabenizou o prefeito de Timóteo pelo trabalho que vem sendo desenvolvido é que tem se refletido nos indicadores de emprego da cidade em função de se priorizar o desenvolvimento econômico. “Nós temos a constatação no Codemge de que quando há envolvimento dos prefeitos e demais agentes públicos nessa questão mais a cidade se torna próspera, maior é o número de empregos, maior é a renda e o comércio funciona melhor. Vamos nos empenhar e ajudar Timóteo a tornar realidade esse novo distrito industrial”, ponderou Tiago.

Da mesma forma o presidente do Sebrae Minas Marcelo Souza e Silva colocou a entidade à disposição do município para articular e viabilizar esse distrito industrial. Ele recordou que já esteve na região, oportunidade em que foram iniciadas as conversações em torno do novo DI de Timóteo. “Estamos dando sequência ao contato que tivemos anteriormente para estimular o desenvolvimento local e melhorar a geração de renda em Timóteo”, destacou Marcelo Souza.