O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira (22) que a energia barata da qual se beneficia uma parcela do empresariado está sendo paga pelo povo pobre, e acionou o ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) para encontrar uma solução para o problema.

“É lógico que é importante fazer a energia barata para que a gente possa ter competitividade internacional. Mas essa energia barata não pode ser paga pelo povo pobre, não pode ser paga pelo povo. Então, estamos em um processo de discussão e eu quero envolver toda a sociedade”, afirmou o mandatário.

Segundo a Folha de S.Paulo, a declaração foi dada durante o Natal dos Catadores, Catadoras e População em Situação de Rua, evento realizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O presidente disse ainda que já falou com Alexandre Silveira e que convocou uma reunião do Conselho Nacional de Política Energética para discutir o tema. O ministro tem despacho na agenda do mandatário nesta sexta à tarde.

Lula disse ainda que o mercado de energia brasileiro hoje “tem uma coisa estúpida”, ao se referir ao modelo. Segundo ele, “o povo pobre está pagando quase três vezes mais que o povo rico”.

O cálculo do presidente leva em conta o fato de que empresários que estão no mercado livre de energia pagam R$ 260 por megawatts, enquanto a população paga R$ 679 por megawatts.