Na manhã desta segunda-feira (27), o vice-governador Professor Mateus participou da 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, no Expominas, em Belo Horizonte. Considerado o maior encontro jurídico do país, o evento é organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e traz como tema “Constituição, Democracia e Liberdades”.

“Como advogado, eu fico muito feliz de ver a situação da advocacia nesse momento no Brasil, recuperando o protagonismo nas grandes discussões nacionais. Um evento desse tamanho reforça a importância da OAB”, disse o vice-governador.

Esta é a segunda vez que o evento é realizado em Belo Horizonte. A primeira foi em 1990, quando a entidade era presidida pelo professor Jair Leonardo Lopes, avô de Sérgio Leonardo, atual presidente da OAB-MG.

“Minas Gerais receber esse encontro após 33 anos é motivo de muita alegria, principalmente porque ficamos seis anos sem conferência, em virtude da pandemia de covid-19. Então, tenho muito orgulho de recebermos a conferência aqui, na certeza de que a OAB segue novamente no papel de prestígio, de condução dos grandes temas nacionais, com mais de 20 mil advogados reunidos, hoje”, ressaltou Professor Mateus.

DEFESA DA LIBERDADE

O vice-governador também salientou que Minas Gerais é um estado que está alinhado ao tema da edição.

“Em Minas, a liberdade vem sempre antes de qualquer outro assunto. Então, para nós, discutir liberdade, democracia, o papel da advocacia nessa construção democrática, é muito importante. A liberdade é essencialmente defendida por cada advogado em casa caso, para garantir, em todas as formas de expressão, a construção do que é a democracia brasileira. Minas Gerais é o berço dessa tradição e vamos continuar honrando isso”, pontuou o vice-governador.

PROGRAMAÇÃO

Este ano, a programação é composta por 50 painéis e duas conferências magnas, totalizando quase 400 palestrantes nacionais e internacionais.

A expectativa do evento é receber cerca de 20 mil pessoas no Expominas.

O encontro é espaço de debate e reflexão sobre questões que envolvem a advocacia. Os principais temas debatidos são o acompanhamento da evolução do Direito brasileiro e sua relação com o cenário político-social do país.

Além do vice-governador, o advogado-geral do Estado, Sérgio Pessoa, participou da conferência.