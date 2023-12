Após a aprovação do Senado Federal de sua indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Flávio Dino foi ao seu futuro local de trabalho nesta quinta-feira (14) e concedeu entrevista coletiva, onde confirmou sua posse para o dia 22 de fevereiro. As informações são do portal Metrópoles.

“A princípio eu continuo no Ministério da Justiça até o presidente indicar um novo ministro, ou ministra. Estou disposto a ficar para fazer a transição, à medida em que ele escolher o ministro”, disse Dino.

O atual ministro da Justiça e Segurança Pública será ministro do STF assim que for nomeado por Luiz Inácio Lula da Silva e tomar posse na Corte.

Ele vai ocupar a cadeira deixada por Rosa Weber, aposentada da Corte no fim de setembro. Mesmo o ministro falando sobre a data, a previsão é de que a posse ocorra mesmo somente no próximo ano, pois o STF realiza sua última sessão em 19 de dezembro e entra de recesso no dia 20.