O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reservou pouco mais de R$ 300 mil para comprar cortinas para o Complexo da Presidência da República, que abrange os palácios do Planalto e seus anexos, da Alvorada, do Jaburu (Vice-Presidência), salas de unidades administrativas em Brasília e a Granja do Torto.

Conforme a encomenda serão 512m² de persianas verticais, giratórias e retráteis, com lâminas de 90mm de largura em tecido revestido com blackout.

De acordo com a Revista Oeste, há também a solicitação de 436m² de “cortinas rolô em tela screen microperfurada de acionamento manual e passível de receber motor tubular 43mm”.

A mercadoria prevê ainda a aquisição de 20 motores elétricos, dez controles remotos universais e trilhos suíços para a instalação dos produtos.

JUSTIFICATIVA DO GOVERNO LULA PARA A COMPRA

De acordo com o governo, a compra se justifica pela “grande área com vidro nas fachadas dos edifícios do Complexo da Presidência da República”.

“Faz-se necessária a contratação de empresa para o fornecimento, instalação e/ou substituição de persianas e cortinas, elemento que muito contribui no controle de incidência dos raios solares nos ambientes internos, além de proporcionar conforto e segurança aos ocupantes das salas das Unidades Administrativas”, diz o governo, no pedido.