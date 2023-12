A Prefeitura de Ipatinga lançou nessa segunda-feira (18) o edital de chamamento público para eleição de membros do Comtur – Conselho Municipal do Turismo. O pleito está marcado para o dia 20 de fevereiro de 2024, de 9h às 11h, no plenário da Câmara de Vereadores.

Para participar da eleição os integrantes deverão residir em Ipatinga ou prestar serviços de interesse na área de turismo no município. O processo eleitoral será coordenado por uma comissão composta por três representantes do Conselho Municipal de Turismo.

São 16 vagas ao todo, sendo um representante do trade turístico de agências de viagens; um do trade turístico de bares, restaurantes, lanchonetes e similares; um do trade turístico de hospedagem; dois representantes de instituições de interesse de categorias profissionais Sistema “S”; dois representantes de organizações comerciais; dois representantes de institutos culturais; um representante de modais de transporte; um representante de organizações industriais; dois representantes das Agências de Desenvolvimento; dois representantes de órgãos de proteção ambiental e de proteção do patrimônio histórico, cultural e artístico, e um representante de produção associada ao turismo.

As candidaturas devem ser registradas por meio do email semdetur.ipatinga@gmail.com ou presencialmente, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semdetur), no prédio provisório da prefeitura no Cidade Nobre (av. Carlos Chagas, 789), seguindo as exigências do edital.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Dijalma Mattos, falou da importância do Conselho de Turismo para o município. “A Prefeitura de Ipatinga valoriza as ações construídas a várias mãos e visões diferentes e o Conselho reflete muito isso. Por isso, é muito importante a participação do público interessado nesse processo eleitoral”, pontuou.