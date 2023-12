A secretária municipal de Saúde de Timóteo Ana Paula Campos, acompanhada pela gerente de Atenção Primária a Saúde, Fernanda Gama, e também pelo secretário de Governo, Eduardo Morais, recebeu na segunda-feira (18) a representante do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (Coren-MG), Helisamara Mota Guedes, para a assinatura oficial do termo de compromisso que constitui o instrumento de participação de duas enfermeiras efetivas do município no Curso de Formação na Consulta de Enfermagem com foco no Planejamento Reprodutivo e Inserção do Dispositivo Intra Uterino (DIU).

O projeto tem como objetivo incluir a Enfermagem no fluxo de atendimento de saúde reprodutiva, contribuindo para a qualificação da assistência, redução dos índices de gravidez indesejada e expansão do acesso ao planejamento sexual e reprodutivo.

As enfermeiras foram capacitadas cumprindo o disposto na Resolução Cofen nº 690/2022. Elas estão aptas a realizar a consulta clínica, prescrever e inserir o DIU. O DIU de cobre é um excelente método de anticoncepção disponibilizado pelo Ministério da Saúde que apresenta elevada eficácia, tem poucos efeitos colaterais e adversos como: alterações da menstruação, cólicas e possibilidade rara de perfuração uterina. Não existem efeitos metabólicos e tem duração de uso de 10 anos, após a sua inserção.

A indicação do DIU é para toda e qualquer mulher, independentemente se adolescente ou adulta, que preencha os critérios de elegibilidade para anticoncepção.

As enfermeiras Denice Moreira de Assis Nunes e Fernanda Ferreira Paula Paiva concluíram a carga horária teórica do Curso em setembro de 2023, a capacitação para a inserção do Dispositivo Intrauterino (DIU) com aulas teórico-práticas serão realizadas nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2024 supervisionadas pela professora Helisamara, enfermeira obstétrica, professora da Universidade Federal do vale do Jequitinhonha e Mucuri e também conselheira da nova Gestão 2024/2026, eleita recentemente para o Coren MG.

A enfermeira Denice Moreira de Assis Nunes destacou a importância da consulta de Enfermagem qualificada. “Esse curso é um divisor de águas em nossa vida profissional. Além da redução dos indicadores de gravidez indesejada, buscamos garantir às mulheres uma escolha consciente do método contraceptivo, respeitando sua decisão. Um olhar mais atento, uma escuta qualificada, uma abordagem adequada, um exame físico de qualidade, sem dúvidas, fazem a diferença”, disse.

Foi apresentado e aprovado no Conselho Municipal de Saúde por meio de Resolução CMST Nº 12/2023 do Conselho Municipal de Saúde de Timóteo de 2 de agosto de 2023 o protocolo assistencial na consulta de enfermagem com foco no planejamento reprodutivo e inserção do dispositivo intrauterino (DIU)

A oferta, indicação, inserção e retirada do DIU devem ser realizadas por profissionais capacitados, após avaliação clínica da pessoa, com informações claras sobre os benefícios e possíveis riscos, e assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).