O município de Ipatinga sediou nesta sexta-feira (10), na Faculdade de Ipatinga (Fadipa), o evento “AMM nas Micros”, que tem como alguns dos propósitos principais apoiar pautas específicas de cada região, auxiliar na conquista de projetos e recursos para os municípios da área de abrangência de cada microrregional, levar ao conhecimento de governantes e suas equipes de trabalho políticas públicas desenvolvidas pelo Estado e familiarizá-los com práticas essenciais ao cumprimento de deveres e exercício de direitos assegurados pela Constituição Federal e outros mecanismos legais.

O projeto da Associação Mineira de Municípios (AMM), que teve início no Triângulo Mineiro, percorre todo o Estado de Minas Gerais, em parceria com as microrregionais, os consórcios intermunicipais multifinalitários e a Confederação Nacional de Municípios (CNM), levando capacitação e informação direcionada aos gestores e servidores públicos. “É importante buscar experiências e conhecimentos de acordo com cada realidade. Destaco a necessidade da união dos prefeitos em torno da pauta municipalista para reverter este quadro de crise”, destacou o presidente da AMM e prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinícius

Na abertura do evento, o prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, parabenizou o presidente da AMM, pela iniciativa de sua gestão considerando que ela tem papel importante na defesa dos interesses municipais. “Estamos alinhados com a ideia de levar essas informações relevantes a conhecimento dos prefeitos e legisladores mineiros, para que possam replicar em suas cidades. Compartilhar práticas que deram certo e ouvir outros gestores é enriquecedor”, destacou o chefe do Executivo ipatinguense.

O prefeito destacou ainda que em Ipatinga as metas de governo estão alinhadas no sentido de “sempre atender ao objetivo de estreitar e fortalecer ainda mais o vínculo e o compromisso com os munícipes, por meio da melhoria da qualidade do serviço prestado à população”.

Gustavo fez alusão ainda ao pagamento do piso da enfermagem, assegurado por meio de repasse da União, uma das pautas do encontro: “Entendemos que esse valor de repasse é algo que faz justiça ao empenho dessa valorosa categoria profissional. Aqui em Ipatinga, graças a uma política permanente de valorização dos servidores, parte dos profissionais da área já recebe valores proporcionais ao salário-base estipulado pelo Governo Federal. Todos que ainda não estavam inseridos neste contexto já receberam a complementação devida para composição do piso da classe, o que nos tranquiliza quanto ao dever cumprido”, finalizou o prefeito.