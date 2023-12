A primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, fez uma publicação em suas redes sociais falando sobre punir e banir as redes sociais que não cooperarem para o fim da disseminação de discurso de ódio contra mulheres, crianças e adolescentes.

Segundo o Pleno.News, a esposa do presidente Lula (PT) fez sua primeira publicação desde que teve o X, antigo Twitter, invadido por um adolescente de 17 anos que ficou por uma hora e meia publicando mensagens e ataques contra ela, seu esposo e também contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Janja reclamou da demora para o X bloquear o perfil e então impedir que o invasor continuasse fazendo publicações em seu nome.

– Minha equipe de redes agiu rapidamente, mas o pesadelo se estendeu por uma hora e meia até o bloqueio. O transtorno e a burocracia continuaram para que a conta fosse recuperada e o relatório da plataforma fosse finalmente entregue para investigação da Polícia Federal , o que aconteceu somente quatro dias depois dos crimes cometidos – escreveu.

Na publicação, ela citou “a angústia de tantas mulheres que também sofreram e sofrem esse tipo de ataques” e que têm mais dificuldades de terem o caso resolvido por não serem figuras públicas. Em seguida, ela falou sobre responsabilizar as plataformas.

– Precisamos falar sobre a responsabilização das plataformas. Não podemos permitir que cada vez mais crimes de ódio sejam cometidos contra nós, mulheres, fora e dentro do ambiente online. Não podemos permitir que as plataformas sigam lucrando em cima do ódio, coisa que tenho certeza que aconteceu no caso da invasão do meu perfil. Um hora e meia de monetização para o X.