Profissionais que buscam recolocação no mercado de trabalho e jovens que ainda não possuem experiência profissional conquistaram a oportunidade de se qualificar no curso de Soldagem TIG e Acabamento Aço Inox. A formação é oferecida, gratuitamente, pela Fundação Aperam Acesita, por meio do Instituto do Inox, para 24 pessoas selecionadas por meio de processo seletivo, divididas em três turmas, sendo duas em dezembro e outra prevista para janeiro de 2024.

Buscando se especializar na área de solda, Miliane Ferreira Rodrigues dos Reis, de 22 anos, de Ipatinga, viu no curso a possibilidade de voltar para o mercado de trabalho com mais conhecimento e experiência em soldagem. “Trabalhei com outros tipos de solda e aços na Usiminas Mecânica. Agora, pude conhecer a soldagem TIG em aço inox. Fiquei impressionada, é uma área muito boa de trabalhar. Só tenho que agradecer ao Instituto do Inox pela estrutura oferecida, que é muito boa para o aprendizado, e pelos instrutores muito qualificados”, enfatizou.

Alexandre Silveira Melo, de 49 anos, de Timóteo, também integrou uma das turmas de Soldagem TIG do Instituto do Inox. “Gostei de trabalhar com inox. Tenho o objetivo de aperfeiçoar e criar novos produtos com o material. Tivemos ótimo aprendizado, com ótimos instrutores e equipamentos, em um espaço muito bom. O curso é excelente. Sem dúvida, foi uma grande oportunidade”, frisou.

Segundo Venilson Vitorino, presidente da Fundação Aperam Acesita, a capacitação está alinhada com as necessidades de mercado do pólo siderúrgico do Vale do Aço, para o processo de soldagem TIG. “São 25 anos de experiência do Instituto do Inox, qualificando profissionais de todo o país para trabalharem com o aço inox, produzido pela Aperam. Com o foco social, abrimos a qualificação gratuita para ampliar as chances para pessoas que precisavam de uma nova oportunidade”, reforçou.