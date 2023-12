Neste sábado (9), amigos, parceiros e voluntários do Lar dos Velhos Paulo de Tarso, em Ipatinga, vão se unir para proporcionar aos idosos, acolhidos pela entidade, um dia de muito amor, carinho e atenção mais que especial. A confraternização de final de ano com os idosos irá acontecer nas dependências da entidade, rua Lourenço da Veiga, 96 – Bom Retiro, em Ipatinga.

Este ano, a confraternização com os idosos terá a participação da cantora e palestrante, Grace Abelha, que promete um repertório de muito amor e carinho aos atendidos com o intuito de fortalecer os vínculos afetivos.

“Com essa ação queremos valorizar os atendidos além de agradecer pelos ensinamentos que eles nos proporcionam. Apesar de serem idosos, eles possuem muita alegria contagiante. Tivemos um ano de muito desafio e estamos chegando ao final vencendo todos. Vamos confraternizar e comemorar esse sucesso”, destacou a presidente do Lar dos Velhos Paulo de Tarso, Maria Conceição Moreira Magalhães.

SOBRE O LAR PAULO DE TARSO

O Lar dos Velhos Paulo de Tarso, situado no bairro Bom Retiro, em Ipatinga, está, há 56 anos assistindo idosos acima de 60 anos, com histórias diferentes, procurando oferecer conforto, consolo e dignidade. “Esse é um trabalho que contribui com o município e acima de tudo com Deus, com o propósito de fazer o que Cristo nos ensinou: faça ao próximo como gostaríamos que nos fizesse”, disse Conceição.

Atualmente conta com um termo de participação com a Prefeitura de Ipatinga, que garante parte das despesas da entidade. Para custear as despesas, o lar conta com doações de pessoas físicas e algumas empresas parceiras.

De acordo com Maria Conceição, hoje o local tem uma demanda grande de fralda, itens de higiene pessoal (shampoo, condicionador, sabão líquido, etc…) além de material de limpeza.

Os interessados em conhecer o Lar dos Velhos Paulo de Tarso, podem procurar a entidade, na rua Lourenço da Veiga, 96 – Bom Retiro, em Ipatinga.

As doações podem ser feitas diretamente na entidade ou via Pix, através da chave: 17.110.826/0001-06 – CNPJ.

Para mais informações, entre em contato pelo 3823-2811.