A Usiminas firmou mais um contrato com a Convaço por um período de três anos para atuação na preservação da Coqueria 2 da Usina de Ipatinga. O novo projeto prevê a geração de emprego e renda para mais de 200 famílias.

“A Usiminas, ao escolher uma empresa da região, não só enaltece a qualidade de nossos serviços, mas também demonstra um compromisso sólido com o crescimento e desenvolvimento local”, disse Jorge Drumond, diretor-presidente da Convaço.

Considerada referência na prestação de serviços em engenharia de montagem e manutenção industrial, a Convaço, fundada em julho de 1970, vem expandindo seus negócios nos mais diversos setores industriais, ampliando cada vez mais sua área de atuação às principais siderúrgicas do País. Já são mais de 50 anos de parceria oferecendo serviços e soluções que transmitem confiabilidade de forma comprometida e sustentável.

“Nosso foco é garantir a eficiência operacional, produtividade e disponibilidade dos fornos da Coqueria, atuando e trabalhando sempre em parceria com à Usiminas, respeitando as pessoas e comprometidos com as causas ambientais”, completa Drumond.

Com a experiência adquirida ao longo de sua existência e sedimentada pelos bons trabalhos executados para clientes em nível nacional, a Convaço preza pelo compromisso com a busca permanente da Excelência Empresarial, caracterizada pela satisfação, respeito, ética e confiança de seus clientes, parceiros, fornecedores, empregados e comunidade.

“Estamos orgulhosos e agradecidos pela confiança que a Usiminas deposita no nosso trabalho em se tratando de um equipamento de tão grande importância e significância para empresa. A Convaço é da região, tem promovido e fortalecido as comunidades onde atua, e está sempre atenta às tendências e inovações do mercado, trabalhando e investindo sempre nas pessoas. Com certeza será mais uma parceria de sucesso”, comenta Hugo Marques , gerente geral de Eletromecânica.

Para finalizar, Jorge Drumond completa: “Esta conquista representa um marco significativo em nossa trajetória, reforçando nosso compromisso com a excelência e a qualidade em serviços de preservação industrial. Estamos honrados por sermos escolhidos novamente para desempenhar um papel crucial na manutenção e integridade desse ativo vital para as operações da Usiminas. Nossa equipe está dedicada a superar as expectativas, garantindo que a Coqueria 2 receba a atenção e os cuidados necessários para operar de forma eficiente e segura. Agradecemos pela confiança depositada e em podermos continuar a contribuir positivamente para o sucesso contínuo da Usiminas”.