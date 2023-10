Dentro das comemorações dos seus 60 anos, a Consul irá sortear no próximo dia 1º de novembro um Citroen C3 0km e um ano de compras gratuitas para ser utilizadas em sua rede de lojas.

Para participar do sorteio, o cliente deve fazer compras acima de R$ 100,00 em qualquer uma das lojas da Consul e retirar os seus cupons no balcão de atendimento.

Depois é só depositá-los nas urnas em algumas das lojas da rede.

Quanto maior o valor das compras, o cliente tem mais chances de ganhar.

O sorteio será realizado no dia 01 de novembro, às 17h, na loja da Consul do Bom Retiro, com a presença dos cooperados. Os cupons podem ser resgatados até o dia 31 de outubro.