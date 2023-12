Em breve, a população contará com um novo viaduto no trevo de Coronel Fabriciano, com plenas condições de funcionamento e altura adequada. As obras entram na reta final para trazer mais eficiência e segurança para o trânsito e sem riscos dos constantes acidentes com caminhões em sua estrutura, como ocorria no passado.

Nesta fase, os trabalhos estão concentrados na conformação, tratamento e aplicação da primeira camada de asfalto das vias de acesso e laterais do viaduto e construção das passagens de pedestre. A última etapa será a conclusão da pavimentação dos acessos e vias das partes inferiores e superiores do viaduto, sinalização e paisagismo. Toda a parte estrutural já foi concluída.

Esta semana, o secretário de Governança de Obras e Serviços Urbanos, Fabrício Farias, detalhou o atual estágio da construção e pediu a compreensão da população nesta reta final.

“Apesar da obra está, aparentemente, quase pronta, ainda há frentes de trabalho até que o viaduto seja definitivamente entregue à população. A conclusão do viaduto será em conformidade com o projeto desenvolvido e atendendo a todos os normativos técnicos”, explica. “Portanto os trechos do viaduto seguem com trânsito proibido. O local está devidamente sinalizado e pedimos a compreensão da população.”

O investimento estimado no início da obra é de R$ 5,3 milhões, sendo 50% em recursos do município. A previsão da Prefeitura de Fabriciano é entregar o novo viaduto no próximo mês de janeiro de 2024.

CANTEIRO DE OBRAS

As obras avançam em ritmo acelerado, inclusive, com equipes trabalhando nos finais de semana e até a noite. O secretário de Obras, explica o que está sendo feito no momento:

“Todo o asfalto que existia nas vias inferiores, superiores e alças do viaduto foram removidos, feito o tratamento da base e aplicada a primeira camada de asfalto que não é a definitiva. Ainda será aplicada uma nova camada de asfalto dentro da técnica”, detalha Fabrício Farias. Concluída esta parte, e respeitado o tempo de cura do pavimento, inicia-se a etapa de sinalização viária (horizontal, pintura, instalação de placas e tachões).

O secretário explica outras frentes de trabalho em andamento. “As ruas laterais ao viaduto também foram recapeadas e será avaliada a necessidade de aplicação de mais uma camada de revestimento.” Em paralelo também são feitos: assentamento de meios-fios, preparação dos canteiros para o plantio de grama e jardinagem, reforço na iluminação e remoção de postes.

E como está em obras, os trechos do viaduto seguem com trânsito proibido. Eles estão sinalizados e pedimos a compreensão da população.

O QUE MUDA COM O NOVO VIADUTO

– Passagens de pedestres com proteção: na parte inferior e superior do viaduto.

– Na Av. Magalhães Pinto (vias inferiores): serão 4 pistas, 2 para cada sentido.

– Na Av. Tancredo Neves (vias superiores): serão 3 pistas, 1 via extra sentido Fabriciano-Timóteo.

– Elevação da altura do gabarito: parar 5 metros (antes, era 3,60 metros).