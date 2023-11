A vitrine é um dos principais canais de contato entre o cliente e a loja. Se o espaço for estrategicamente elaborado pode gerar a curiosidade e cativar o cliente para a compra. Por isso é um aspecto essencial e que deve ser muito bem observado pelos varejistas.

Monica Sousa, docente do Senac em Ipatinga, destaca a importância do vitrinismo para conquistar os clientes. “Sua relevância encontra-se em evidenciar o produto para ampliar as vendas não apenas dessa peça, mas da loja de forma geral.”

A especialista explica que há estudos e pesquisas que demonstram o impacto de uma vitrine bem-feita nas vendas de varejo. “Uma vitrine atraente e bem planejada pode chamar a atenção dos consumidores, despertar seu interesse e incentivá-los a entrar na loja e fazer compras. Investir na criação de uma vitrine atraente e alinhada à estratégia de marketing da loja pode ter um impacto positivo nas vendas e no envolvimento dos clientes.”

Confira alguns elementos-chave que esses estudos destacam nas vitrines de sucesso:

Atração visual: Uma vitrine atraente pode atrair a atenção dos transeuntes, levando a um aumento no tráfego de clientes na loja.

Comunicação de marca: A vitrine pode transmitir a identidade e os valores da marca, ajudando os consumidores a se identificarem com a loja.

Destaque de produtos: Evidenciar produtos ou promoções específicas na vitrine pode aumentar as vendas desses itens.

Atmosfera da loja: Uma vitrine bem projetada pode criar uma atmosfera convidativa que encoraja os clientes a entrarem na loja.

Geração de curiosidade: Uma vitrine intrigante e criativa pode despertar a curiosidade dos clientes, fazendo com que eles queiram descobrir mais sobre os produtos e ofertas da loja.

Temporadas e ocasiões especiais: A vitrine pode ser usada para refletir temporadas, feriados ou ocasiões especiais, ajudando a impulsionar as vendas sazonais.

A docente dá dicas de como ficar por dentro das tendências do vitrinismo e potencializar as vendas durante todo o ano:

Participe de cursos e workshops: Essas atividades podem ajudá-lo a aprender e aplicar as tendências mais recentes.

Visite feiras e eventos de varejo: São oportunidades ideais para ver as tendências em ação e conhecer fornecedores de produtos e serviços relacionados.

Acompanhe marcas de referência: Esteja atento às vitrines e displays de lojas de varejo bem estabelecidas e de sucesso. Muitas vezes, essas marcas são pioneiras em adotar tendências de vitrinismo. Estude suas abordagens e técnicas.

CURSO TÉCNICAS BÁSICAS DE VITRINE

Ainda dá tempo de aproveitar o curso gratuito de Técnicas Básicas de Vitrine promovido pelo Senac em Ipatinga em novembro. O curso será realizado de 20 de novembro a 5 de dezembro, de segunda a sexta, das 18h45 às 21h45. As vagas são limitadas e as matrículas presenciais devem ser feitas na unidade do Senac – Rua Itajubá, 250, Centro.

A atividade é oferecida para a população por meio do programa Senac+ que beneficia trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, que podem se inscrever de forma gratuita.

Lançado em 2023, o programa Senac+ visa suprir a demanda por profissionais qualificados e criar mecanismos que aproximem o trabalhador da capacitação gratuita. O projeto é voltado para empresas do setor de comércio de bens, serviços e turismo; sindicatos empresariais e associações de inclusão social que atendem grupos vulneráveis.

Para indicar alunos, as instituições interessadas devem estar devidamente credenciadas junto ao Senac. Mais informações, Edital de Credenciamento e programação completa de turmas no site programasenacmais.com.br. Outras informações sobre os cursos podem ser obtidas pelo telefone 0800 724 44 40 ou pelo WhatsApp 31 3057-8600.

SOBRE O SENAC EM IPATINGA

No Senac, que faz parte do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, que integra a CNC – Confederação Nacional do Comércio, em Ipatinga, o aluno tem uma variedade de cursos. Na área técnica, as opções são: Enfermagem, Redes de Computadores, Administração e Logística. Os cursos de MBA são na área de Gestão. E para alunos de 14 a 24 anos, que estão vinculados a empresas, a unidade oferece também o curso de Aprendizagem Comercial. Há também um portfólio completo de cursos à distância para quem opta por essa modalidade.

A unidade está em Ipatinga desde 2002 e em 2011 foi inaugurado o atual Centro de Educação Profissional. Além dos cursos, a unidade oferta à comunidade ações em parceria com entidades de classe e empresas, como aferição de pressão, dicas de saúde, palestras em escolas para jovens e adultos.

Serviço:

Curso: Técnicas Básicas de Vitrine

Período: 20/11/2023 a 05/12/2023

Horário: Segunda a sexta das 18h45 às 21h45.

Matrícula Presencial: Senac em Ipatinga – Rua Itajubá, 250, Centro