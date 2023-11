O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a pedir, nesta terça-feira (14), pela reforma do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). Ele disse ser “inadmissível” que não haja solução para o conflito no Oriente Médio e que o veto dos Estados Unidos a uma resolução que condenava os ataques israelenses contra a Faixa de Gaza é “incompreensível”.

“O Brasil no Conselho de Segurança fez um trabalho extraordinário, o Mauro Vieira foi excepcional, produzimos uma nota que teve o apoio de 12 países, teve mais a abstenção da Rússia e da Inglaterra, que são também do Conselho de Segurança e apenas um país teve o direito de vetar e vetou, que foi os Estados Unidos”, disse Lula.

“Por isso que nós brigamos para mudar a ONU, a ONU precisa mudar, a ONU de 1945 não vale mais nada em 2023. É por isso que a gente quer mudar a quantidade de pessoas e o funcionamento e acabar com o direito de veto”, complementou.

Lula também criticou as ações de Israel no conflito. “Atitude de Israel com relação às crianças, com relação às mulheres, é atitude igual terrorismo. Não tem como dizer outra coisa”, disse.

O petista afirmou que Israel tem “jogado dinheiro fora” com a guerra contra o Hamas. Também disse que países tentam diminuir o gás efeito estufa no mundo, enquanto “os caras ficam jogando bomba toda hora”, em referência aos bombardeios israelenses.

“Quanto dinheiro jogado fora. Quanto dinheiro gastado numa guerra quando temos 735 milhões de crianças passando fome no mundo”, disse Lula.

