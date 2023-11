A Prefeitura de Coronel Fabriciano confirma para o início de 2024 a realização do concurso público para preencher 493 vagas no município. Serão ofertadas oportunidades para cargos em níveis fundamental, médio, técnico, tecnólogo e superior em diversos setores da administração pública, com destaque para as áreas da Educação e Administrativa.

Os salários vão de R$ 1.477,67 até R$ R$ 5.201,76, com jornada mensal de trabalho variada.

As inscrições começam a partir das 9h do dia 15 de janeiro até às 15h59 do dia 15 de fevereiro de 2024, e será realizada exclusivamente pelo site novo.ibgpconcursos.com.br, empresa contratada para realizar o certame.

Os valores da taxa de inscrição variam conforme o cargo pleiteado pelo candidato e a data limite para pagamento do boleto é o dia 16/02/24 até às 17h:

– Edital 01/2023 – Administração e demais setores: R$ 50, R$ 75 e R$ 90.

– Edital 02/2023 – Educação: R$ 65, R$ 85 e R$ 90.

Já o prazo para solicitar isenção vai do dia 15 a 17 de janeiro de 2024 e deve ser feito exclusivamente pelo site do IBGP Concursos. As provas serão realizadas nos dias 16 e 17 de março de 2024.

O edital completo com todas as informações sobre prova, conteúdo exigido na prova, pré-requisitos de cada cargo e outras, está disponível no site do IBGP. O candidato também deve ficar atento às orientações no site da empresa responsável pela realização do concurso.

CONFIRA AS VAGAS OFERTADAS

Edital 01/2023 – Administração e demais secretarias

Data de Inscrições: 15/01/24 até 15/02/24

Taxas de Inscrições: R$ 50, R$ 75 e R$ 90

Provas: 16 e 17/03/24

Total de Vagas: 188 vagas

Nível fundamental e médio:

201 – Auxiliar de Serviços Públicos – Coveiro: 2 vagas

202 – Auxiliar de Serviços Públicos – Limpeza Urbana: 10 vagas

203 – Auxiliar de Serviços Públicos – Serviços Gerais: 10 vagas

204 – Mecânico: 1 vaga

205 – Motorista de Veículos Leves: 5 vagas

206 – Motorista de Veículos Pesados: 1 vaga

207 – Oficial Especializado – Bombeiro Hidráulico: 3 vagas

208 – Oficial Especializado I – Eletricista: 2 vagas

209 – Oficial Especializado II – Pintor: 2 vagas

210 – Oficial Especializado II – Pedreiro: 5 vagas

211 – Operador de Máquinas: 4 vagas

212 – Vigilante: 14 vagas

Nível médio e técnico:

301 – Agente de Trabalho Social: 2 vagas

302 – Agente de Trânsito: 2 vagas

303 – Oficial de Administração: 4 vagas

401 – Técnico de Nível Médio – Editor de Imagem: 1 vaga

402 – Técnico de Nível Médio – Operador de Câmera de Cinema de Televisão: 1 vaga

403 – Técnico de Nível Médio – Técnico em Segurança do Trabalho: 2 vagas

404 – Técnico em Serviços de Saúde – Técnico de Farmácia: 4 vagas

405 – Técnico em Serviços De Saúde – Técnico em Enfermagem A: 10 vagas

406 – Técnico em Serviços De Saúde – Técnico em Enfermagem B: 2 vagas

407 – Tecnólogo de Nível Médio – Informática: 1 vaga

408 – Tecnólogo de Nível Médio – Logística: 2 vagas

409 – Tecnólogo de Nível Médio – Meio Ambiente: 1 vaga

Nível superior e técnico em nível superior:

501 – Auditor Fiscal de Tributos: 5 vagas

502 – Cirurgião Dentista: 3 vagas

503 – Procurador Municipal: 2 vagas

504 – Analista de Rede de Comunicação de Dados e de Sistemas: 1 vaga

505 – Economista: 1 vaga

506 – Engenheiro Ambiental: 1 vaga

507 – Farmacêutico Bioquímico: 7 vagas

508 – Jornalista: 1 vaga

509 – Nutricionista: 4 vagas

510 – TNS I – Designer Gráfico: 1 vaga

511 – TNS II – Arquiteto: 2 vagas

512 – TNS II – Assistente Social: 7 vagas

513 – TNS II – Educador Físico: 2 vagas

514 – TNS II – Enfermeiro A: 2 vagas

515 – TNS II – Enfermeiro B: 2 vagas

516 – TNS II – Engenheiro Civil: 4 vagas

517 – TNS II – Engenheiro Eletricista: 1 vaga

518 – TNS II – Fisioterapeuta: 3 vagas

519 – TNS II – Fonoaudiólogo: 1 vaga

520 – TNS II – Pedagogo: 2 vagas

521 – TNS II – Psicólogo: 3 vagas

522 – TNS II – Terapeuta Ocupacional: 1 vaga

523 – TNS II – Veterinário: 3 vagas

601 – TNS – Enfermeiro do Trabalho: 1 vaga

602 – TNS II – Engenheiro do Trabalho: 1 vaga

Edital 02/2023 – Educação

Data de Inscrições: 15/01/24 até 15/02/24

Taxas de Inscrições: R$ 65, R$ 85 e R$ 90.

Provas: 16 e 17/03/24

Total de Vagas: 305 vagas

Nível fundamental e médio:

201 – Auxiliar de Serviços da Educação: 87 vagas

202 – Monitor de Transporte Escolar: 65 vagas

203 – Motorista de Veículos Leves: 4 vagas

204 – Motorista de Veículos Pesados: 4 vagas

205 – Vigilante: 2 vagas

Nível médio e técnico:

301 – Auxiliar Técnico da Educação B: 1 vaga

302 – Monitor de Apoio à Infância: 4 vagas

303 – Monitor de Apoio à Pessoa com Deficiência: 90 vagas

304 – Secretário Escolar B: 1 vaga

401 – Educador Infantil – I A: 1 vaga

402 – Educador Infantil – I B: 1 vaga

403 – Instrutor de Informática: 3 vagas

Nível superior e técnico em nível superior:

501 – Nutricionista: 1 vaga

502 – Pedagogo – I: 1 vaga

503 – Professor da Educação Básica – PEB A – Anos Iniciais: 21 vagas

504 – Professor da Educação Básica – PEB A-II – Ciências Da Natureza: 1 vaga

505 – Professor da Educação Básica – PEB A-II – Educação Física: 1 vaga

506 – Professor da Educação Básica – PEB A-II – Geografia: 1 vaga

507 – Professor da Educação Básica – PEB A-II – História: 1 vaga

508 – Professor da Educação Básica – PEB A-II – Intérprete De Libras: 1 vaga

509 – Professor da Educação Básica – PEB A-II – Língua Estrangeira: 4 vagas

510 – Professor da Educação Básica – PEB A-II – Língua Portuguesa: 1 vaga

511 – Professor da Educação Básica – PEB A-II – Matemática: 1 vaga