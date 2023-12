O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Ipatinga (Procon) lança este mês de dezembro uma nova ação com o objetivo de aproximar a prestação de serviços do cidadão.

A partir desta sexta-feira (15) a instituição, que funciona à avenida Macapá, 665, bairro Veneza, nas instalações da Unidade de Atendimento Integrado (UAI), vai às praças públicas, centros comerciais e regiões movimentadas da periferia da cidade, com advogados e técnicos que trabalham o serviço de defesa do consumidor, para atender os moradores.

O diretor do Procon Municipal, Diego Castro, diz que a iniciativa nasceu da sensibilidade do órgão, visto que muitas pessoas moram distante e enfrentam dificuldades para ir até o Procon, optando muitas vezes, por abrir mão de direitos e da justiça. “Demos o nome de “Procon do povo”, porque a ideia é essa, levar o Procon ao povo, ao cidadão, o mais próximo possível da casa dele. Nós estaremos ali com toda a nossa equipe e poderemos prestar nossos serviços a quem precisar”, disse.

Na unidade itinerante do Procon, os moradores poderão dar entrada com reclamações, solicitar orientações e se informar sobre o Código de Defesa do Consumidor.

Com a proximidade do Natal, O Procon do povo também aproveitar para orientar a população quanto aos cuidados com a segurança das compras em lojas físicas e virtuais, os golpes aplicados na internet, os direitos e deveres do consumidor em relação às políticas do comércio sobre devolução de produtos, trocas e garantias.

A programação do Procon do Povo já possui três agendas:

15/12, sexta-feira: Praça 1º de maio (Centro da cidade)

20/12, quarta-feira: Praça do bairro Bom Jardim

21/12: quinta-feira: Praça do bairro Horto.

Os atendimentos serão feitos das 9h às 12h.