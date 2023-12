O Brasil deixou de ter a maior taxa de juros reais do mundo nessa quarta-feira (13), após o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) anunciar um novo corte da taxa básica, de 0,50 ponto percentual (p.p.).

Segundo levantamento compilado pelo MoneYou, os juros reais do país ficaram agora em 6,11%, garantindo a segunda colocação no ranking. O novo líder é o México, com taxa real de 6,58%.

Na última divulgação, em 1º de novembro, o Brasil tinha voltado ao topo da lista, após também cair para a segunda posição no mês de setembro.

O juro real é formado pela taxa de juros nominal do país subtraída a inflação prevista para os próximos 12 meses.

A Argentina ficou na ponta oposta do ranking. Apesar de ter as taxas nominais mais altas da lista, de 133% ao ano (veja mais abaixo), o país também enfrenta um quadro de inflação altíssima, o que acaba derrubando as taxas reais.

De acordo com o MoneYou, a combinação de inflação menor e cenário externo positivo ajudou, de forma geral, no fechamento de taxas reais de juros mais baixas.

QUARTO CORTE SEGUIDO DE JUROS

Nesta quarta-feira, o Copom anunciou um novo corte da taxa básica de juros, de 0,50 p.p.. Com a redução, a Selic ficou em 11,75% ao ano.

Esse foi o quarto corte consecutivo da taxa básica por parte do colegiado, após a Selic ter se mantido em 13,75% ao ano durante cerca de um ano.

JUROS NOMINAIS

Considerando os juros nominais (sem descontar a inflação), a taxa brasileira seguiu na 6ª posição. Veja abaixo:

1 – Argentina: 133%

2 – Turquia: 40%

3 – Hungria: 13%

4 – Colômbia: 13,25%

5 – Rússia: 15%

6 – Brasil: 11,75%

7 – México: 11,25%

8 – Chile: 9%

9 – África do Sul: 8,25%

10 – República Checa: 7%

11 – Filipinas: 6,50%

12 – Indonésia: 6%

13 – Polônia: 5,75%

14 – Hong Kong: 5,75%

15 – Estados Unidos: 5,50%

16 – Nova Zelândia: 5,50%

17 – Índia: 5,40%

18 – Reino Unido: 5,25%

19 – Canadá: 5%

20 – Israel: 4,75%

21 – Alemanha: 4,50%

22 – Áustria: 4,50%

23 – Espanha: 4,50%

24 – Grécia: 4,50%

25 – Holanda: 4,50%

26 – Portugal: 4,50%

27 – Suécia: 4,50%

28 – Bélgica: 4,50%

29 – França: 4,50%

30 – Itália: 4,50%

31 – China: 4,35%

32 – Austrália: 4,35%

33 – Singapura: 3,90%

34 – Dinamarca: 3,60%

35 – Coreia do Sul: 3,50%

36 – Malásia: 3%

37 – Tailândia: 2,41%

38 – Taiwan: 1,88%

39 – Japão: -0,10%

40 – Suíça: -0,75%

