O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, recebeu alta do Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP), na tarde desta segunda-feira (11). O retorno aos palcos, entretanto, só deverá ocorrer dentro de três semanas, pelo menos.

Ele estava internado desde o acidente registrado na BR-153, na noite de terça-feira (5), quando o veículo que ele dirigia bateu na lateral de um caminhão e capotou. Outros dois carros se envolveram no acidente, que deixou três pessoas feridas — incluindo o sertanejo.

Após o acidente, o cantor foi socorrido e levado ao Hospital de Base. De acordo com o hospital, a equipe médica prescreveu repouso e a continuidade dos exercícios de fisioterapia respiratória, sob a orientação de especialista.

“O paciente irá retornar posteriormente para consulta médica e realização de exames para avaliação da sua evolução clínica. Neste período, a equipe médica manterá contato contínuo com Zé Neto e seus familiares, procedimento padrão em casos de pacientes envolvidos em acidentes graves”, diz um trecho do boletim médico.

Nas redes sociais, o cantor publicou um vídeo onde agradeceu a equipe médica e aos fãs.

“Primeiramente, obrigado meu Deus! Bora ali pra casa, graças aos cuidados e carinho de todo corpo médico e enfermaria do @hospitaldebase, que mais uma vez mostrou porque é referência no Brasil. Muito obrigado mesmo”, escreveu na legenda.

“E claro, graças a cada um de vocês que, mesmo de longe, mandaram suas boas energias, orações, demonstraram tanto carinho e respeito por mim nas redes sociais, fui inundado de amor e isso fez e sempre fará toda diferença! Tô voltando pra casa, e em breve pros palcos. Tô com saudade demais, mais alguém aí?”, completou.

PRIMEIRA APARIÇÃO APÓS ACIDENTE

Em um vídeo publicado pela esposa, Zé Neto apareceu deitado na cama do quarto de enfermaria do Hospital de Base de São José do Rio Preto e agradeceu pelas orações de todos.

“Está inteiro, nosso milagre, nosso livramento. Já está dando trabalho, mas a gente quer agradecer”, disse Natália.

“Graças a Deus, gente. Obrigado pelas orações, pelo carinho de todos vocês. Estou aqui”, complementou o cantor, que também estava acompanhado da mãe, um amigo e do parceiro de palco, Cristiano.

